Как не попасть в ДТП зимой: советы экспертов

Зима постепенно входит в свои права и дорожные условия ухудшаются. Как обезопасить себя и других при езде зимой?

АвтоОбоз подготовил простые рекомендации, которые помогут сохранить контроль над автомобилем даже в сложной дорожной ситуации.

Первое и самое главное, о чем следует помнить на любой дороге и в любое время года, это соблюдение безопасной дистанции. Зимой, с учетов того, что под колесами совершенно неожиданно может оказаться лед, необходимо увеличить дистанцию до ближайшего автомобиля. Кроме того, на впереди идущей машине может быть установлена шипованная резина, а значит тормозной путь на льду у нее будет меньше, чем у машины с фрикционной резиной и при экстренном торможении она остановится раньше.

Второе, не менее важное правило – соблюдайте безопасную скорость. Даже при движении по привычному для вас маршруту, в зимнее время ее лучше снизить настолько, насколько это возможно.

Важно помнить, что на скользкой дороге нельзя резко тормозить. Это приведет к блокировке колес, потере управляемости и, возможно, к заносу. Не забывайте, что антиблокировочная система ABS на скользкой дороге значительно увеличивает тормозной путь, поэтому доводить дело до ее срабатывания нежелательно.

Пользоваться педалью тормоза нужно плавно, параллельно используя торможение двигателем. Включать пониженные передачи необходимо последовательно, одну за одной.

На скользкой дороге не совершайте резких маневров – это может привести к заносу. Увидев на дороге люк или яму, просто сбросьте скорость, но не делайте резких движений рулем и, тем более, не тормозите "в пол".

Будьте внимательны при движении по мостам и эстакадам. Лед на таких участках дороги появляется раньше и сходит позже.

Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять постоянную скорость. Педалью "газа" пользуйтесь плавно. Резкое ускорение может вызвать занос, особенно, – у заднеприводных автомобилей.

На скользкой и заснеженной дороге избегайте обгонов, особенно, автопоездов. Воздушные потоки от больших машин могут спровоцировать занос.

При движении на подъем заранее перейдите на пониженную передачу. Выбирайте передачу так, чтобы вам не пришлось еще раз переключаться до полного завершения подъема.

Во время спуска на скользкой дороге рекомендуется применять торможение двигателем, включив пониженную передачу. Сделать это необходимо заранее, до начала спуска. На самом спуске постарайтесь не пользоваться педалью тормоза, а, тем более, не выжимая при этом сцепление.

Помните о пешеходах. Приближаясь к пешеходным переходам, особенно расположенным возле детских учреждений и учебных заведениях, обязательно сбавьте скорость.

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