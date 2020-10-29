Как выглядели новые модели ЗАЗ, которые не пошли в производство

Современная история запорожского завода ЗАЗ сосредоточена вокруг крупноузловой сборки Renault Arkana. Но мы вспомним собственные модели украинского бренда. Их было бы больше, если бы в серию отправился ряд прототипов.

АвтоОбоз собрал самые яркие автомобили ЗАЗ, которые намекали на очередной расцвет отечественного производителя. По разным причинам все эти машины так и не встали на конвейер, но каждая модель наверняка нашла бы своего покупателя.

ЗАЗ-1106

Годом спустя после запуска в производство ЗАЗ-1102 "Таврия" на выставке Автодизайн-88 (в 1988 году) представили прототип ЗАЗ-1106. С новой на тот момент "Таврией" у концепта просматривалось некоторое сходство в виде трехдверного кузова и знакомой формы светотехники. Для всех было очевидно – запорожский завод уже приступил к разработке преемника народного автомобиля.

На деле 1106 не намекал на следующую "Таврию", а скорее задавал стилистическое направление всем следующим моделям ЗАЗ. Но и это было далеко от истины, ведь фактически прототип оказался лишь дизайнерским упражнением. Макет был неходовой, а лишь представлял собой полноразмерную "автомобильную скульптуру". Новые "Запорожцы" в последствии не были похожи на этот концепт.

ЗАЗ-1103 "Ладога"

Компактный бюджетник ЗАЗ-1103 "Славута" появился в 1999 году. И снова производитель поспешил показать обновленную модификацию. Модель сохранила индекс, но получила новое имя – "Ладога". Впрочем, технически это была все та же "Славута", внешность которой переработали. Прототип показали в 2001 году.

Ожидалось, что в продажу новинка поступит в 2002 году. От серийной модели, которая использована в основе, концепт отличался полностью новым оформлением передней части. Появились другие фары (от ВАЗ-2110), капот, бампер и крылья. Также заменили накладки на пороги и задний бампер. Сборку планировали наладить не только в Украине ,но и в России, однако дальнейшего развития проект не получил.

ZAZ Lanos M

"Ланос" – действительно народный украинский автомобиль. Даже если учитывать, что машина разработана в Корее компанией Daewoo. Но модель прижилась на нашем рынке. Производство методом крупноузловой сборки стартовало в 1998 году, а с 2004 – полный цикл.

В 2007 году модель продолжала пользоваться высоким спросом, но на ЗАЗе решили подготовить модернизированный автомобиль. Так появился ZAZ Lanos M. Внешне новинка отличалась от предшественника, который фактически оставался тем же корейским автомобилем с дизайном, который за 10 лет не изменился.

Lanos M сохранил прежнюю техническую составляющую, но все кузовные панели изготовили заново в более современной стилистике. Прототип показали в красивом синем металлике. Спереди и сзади появилась иная светотехника, которая в первую очередь и отличала новую машину от старой. Но в производство модель так и не отправили. При этом Lanos продержался на конвейере еще десять лет без изменений в дизайне.

ZAZ Slavuta Nova

В 2015 году ЗАЗ создал новую модель – прототип ZAZ Slavuta Nova, который олицетворял возрождение украинского автопрома. Компактный автомобиль получил аккуратную, современную внешность и европейский тип кузова – классический пятидверный хэтчбек. Ожидалось, что уже в 2017 году модель поступит в продажу.

Украинцам автомобиль в целом понравился. При верном ценообразовании машина точно нашла бы покупателей. В этом помог бы приятный дизайн. Но разработка не была самостоятельной – публике показали китайский Chery Riich G2 с логотипами ZAZ.

Под капотом установили двигатель мощностью более 90 л.с., который работал в паре с 5-ступенчатой механической КПП. До серийного производства новый ЗАЗ так и не добрался.

ZAZ Forza FL

Сотрудничество с Chery не было в новинку для украинского автопроизводителя. С 2011 года в Запорожье собирали Chery A13 под именем ZAZ Forza. Одновременно с Slavuta Nova показали и обновленный вариант Forza.

И снова работа не была проделана самостоятельно. Незадолго до этого рестайлинг претерпел и китайский оригинал. Но вместо серийного производства прежний ZAZ Forza сняли с конвейера, а замену, равно как и Slavuta Nova, в продаже мы так и не увидели.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал об автомобилях, которые можно купить за цену кроссовера Renault Arkana, который собирают в Запорожье. За его деньги на рынке представлено большое количество моделей в различных сегментах.