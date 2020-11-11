Как изменить Renault Duster до неузнаваемости: фото нестандартного тюнинга

Виталий Сазонов Новости 14:15, 11.11.2020

В сети опубликовали фотоподборку тюнинга одного из самых популярных кроссоверов в Украине – Renault/Dacia Duster. В нее вошли как виртуальные (созданные на компьютерных рендерах), так и вполне реальные проекты.

Как пишет TopGir, в модельной линейке Renault есть заряженные версии R.S., в частности, хетчбэк Megane R.S., однако у "Дастера" такой модификации нет, несмотря на то, что это один из самых продаваемых авто не только на украинском, но и на европейском рынке. Зато некоторые владельцы Renault Daster охотно, собственными силами превращают свой кроссовер в заряженный, что наглядно демонстрируют ниже представленные фото. Кроме того, грешат подобным и независимые дизайнеры, которые охотно рисуют Duster RS/ Renault Sport на "фотошопе".

Тюнинг Renault Duster
topgir.com.ua

Отметим, что в данную подборку были включены проекты, заточенные именно под асфальт, а не под бездорожье.

Тюнинг Renault Duster
topgir.com.ua
Тюнинг Renault Duster
topgir.com.ua
Тюнинг Renault Duster
topgir.com.ua
Тюнинг Renault Duster
topgir.com.ua
Тюнинг Renault Duster
topgir.com.ua
Тюнинг Renault Duster
topgir.com.ua
Тюнинг Renault Duster
topgir.com.ua
Тюнинг Renault Duster
topgir.com.ua
Тюнинг Renault Duster
topgir.com.ua
Тюнинг Renault Duster
topgir.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Renault решила отказаться от дизельных моторов. Вместо этого компания возьмет курс на электромобили.

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