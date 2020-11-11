Как изменить Renault Duster до неузнаваемости: фото нестандартного тюнинга

В сети опубликовали фотоподборку тюнинга одного из самых популярных кроссоверов в Украине – Renault/Dacia Duster. В нее вошли как виртуальные (созданные на компьютерных рендерах), так и вполне реальные проекты.

Как пишет TopGir, в модельной линейке Renault есть заряженные версии R.S., в частности, хетчбэк Megane R.S., однако у "Дастера" такой модификации нет, несмотря на то, что это один из самых продаваемых авто не только на украинском, но и на европейском рынке. Зато некоторые владельцы Renault Daster охотно, собственными силами превращают свой кроссовер в заряженный, что наглядно демонстрируют ниже представленные фото. Кроме того, грешат подобным и независимые дизайнеры, которые охотно рисуют Duster RS/ Renault Sport на "фотошопе".

Отметим, что в данную подборку были включены проекты, заточенные именно под асфальт, а не под бездорожье.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Renault решила отказаться от дизельных моторов. Вместо этого компания возьмет курс на электромобили.