Как ВАЗ-2108 чуть не стал британским автомобилем мечты

В 1980-х годах британская компания TKM задумала очень необычный проект – спортивный кабриолет, читай родстер, на базе советского хетчбэка ВАЗ-2108. Проект должен был стать серийным, но в реальности было выпущено всего одно авто.

Что это за уникальная машина, разбирался OBOZREVATEL.

Lada Cipher Sports - британский родстер на базе ВАЗ-2108. Фото: carandclassic.co.uk

Автомобиль получил имя Lada Cipher Sports и впервые его представили в 1989 году. Машина настолько получилась удачной, что даже ВАЗовцы были в восторге от задумки и предложили британцам помощь в подготовке производства, снабдив их всеми необходимыми комплектующими, взятых с модели 2108. А сама TKM была только рада этому – небольшая фирма всерьез планировала выпустить ограниченную серию эксклюзивных кабриолетов, построенных на базе советских хетчбэков.

Lada Cipher Sports - британский родстер на базе ВАЗ-2108. Фото: stevens-cipher.com

Lada Cipher Sports - британский родстер на базе ВАЗ-2108. Фото: carandclassic.co.uk

Для Lada Cipher Sports разработали оригинальный кузов и часть салона. А вот техника досталась от ВА3-2108 полностью: 1,3-литровый бензиновый двигатель, механическая коробк передач, шасси, элементы подвески и т.п. Узнать в родстере Ладу можно было разве что по по дверным ручкам и специфическому звуку выхлопа.

Lada Cipher Sports - британский родстер на базе ВАЗ-2108. Фото: carandclassic.co.uk

Согласно задумке, партнеры (собственно, TKM и ВАЗ) хотели начать производство автомобиля в Литве, но последующий распад СССР похоронил их планы. В итоге, Lada Cipher Sports так и осталась построенным в единственном экземпляре родстером, сохранившимся до наших дней в Великобритании. К слову, буквально в 2019 году автомобиль сменил владельца – его продали чуть больше чем за 5000 долларов. К тому моменту пробег кабриолета составлял уже 5800 км.

Lada Cipher Sports - британский родстер на базе ВАЗ-2108. Фото: carandclassic.co.uk

Lada Cipher Sports - британский родстер на базе ВАЗ-2108. Фото: carandclassic.co.uk

Lada Cipher Sports - британский родстер на базе ВАЗ-2108. Фото: ceautoclassic.eu

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