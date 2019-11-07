Как из Touareg сделать минивен: рецепт от Volkswagen

Совершенно новый минивен Volkswagen Viloran презентуют в конце ноября в Китае.
Как стало известно OBOZREVATEL, компания готовится представить роскошный минивен VW Viloran. По мнению маркетологов концерна, основными покупателями станут бизнесмены. Производство новинки будет организовано в Китае на заводе СП Volkswagen и SAIC. Презентация состоится в конце ноября на автосалоне в Гуанчжоу.
Volkswagen Viloran
volkswagen-newsroom.com
По своему внешнему облику Volkswagen Viloran очень напоминает родственный внедорожник VW Touareg. В частности, новинка получила очень сходную радиаторную решетку и светодиодную головную оптику. Кроме того, есть сходство с недавно показанным Volkswagen Golf VIII.
С учетом специфики и предпочтений китайского рынка Viloran обильно украсили хромированным декором, например, он используется для оформления облицовки радиатора, окладов стекол, а задние фонари объединили между собой хромированным молдингом. Кроме того, Viloran стал первой SAIC Volkswagen, получивший новый логотип марки.
Volkswagen Viloran
volkswagen-newsroom.com
По своим размерам Volkswagen Viloran крупнее своего "родственника" VW Sharan. Кроме того, он крупнее своего главного конкурента на рынке Поднебесной – Buick GL8. Покупатели смогут выбирать между 5-, 6- и 7-местной конфигурацией салона.
Ожидается, что автомобиль получит турбированный бензиновый мотор объемом 2 литра, знакомый по другим моделям Volkswagen. Он развивает мощность 220 л.с., а крутящий момент составляет 350 Нм.
Ранее тестовый прототип Viloran был замечен на испанских дорогах, а значит, не исключено, что новинка может появится и на других рынках.
Как писал ранее OBOZREVATEL, дебют нового поколения популярной модели Volkswagen Golf вызвал огромный интерес публики.
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