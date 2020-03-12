Новое авто в Украине: как и сколько нужно откладывать на покупку

Для украинцев вопрос покупки нового автомобиля стоит остро. Но многие хотели бы обзавестись собственным транспортным средством. Сколько нужно времени и денег, чтобы отложить средства на покупку? AutoOboz во всем разобрался.

Ранее мы подводили итоги продаж новых авто в Украине за 2019 год. Кроме подъема, который был зафиксирован на рынке относительно 2018 года (+8%), свои позиции зафиксировали популярнейшие модели. Если говорить о пятерке лучших, стоит выделить кроссовер Kia Sportage (6027 шт.), Renault Duster (5202 шт.), Renault Logan (4489 шт.), Toyota RAV4 (4227 шт.) и Renault Sandero (3246 шт.).

Renault Duster и Kia Sportage – два самых популярных автомобиля 2019 года в Украине

Таким образом, украинцы определили наиболее интересные и популярные модели. Сколько денег нужно для их покупки? Какое количество месяцев и лет необходимо откладывать средства? Для этого мы привели базовую стоимость каждого автомобиля без учета дополнительных опций при покупке без каких-либо кредитных и бонусных программ.

На 2020 год официальная минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн. Средняя по состоянию на декабрь 2019 года равна 12 264 грн. При этом самый дешевый Киа Спортейдж стоит 438 959 грн, Рено Дастер – 351 900 грн, Рено Логан – 272 900 грн, Тойота РАВ 4 – 611 910 грн, а купить Рено Сандеро можно за 244 900 грн.

Renault Sandero – самый дешевый автомобиль из списка бестселлеров Украины group.renault.com

Для начала рассчитаем количество месяцев и лет, необходимых для появления нужной суммы на покупку каждого автомобиля в случае минимальной ЗП в Украине (4723 грн), а затем – то же самое, но для средней ЗП (12 264 грн). Сценарий нереалистичный, если откладывать деньги в одиночку. Но в случае нескольких работающих человек в одной семье – ситуация вполне вероятная.

Сколько нужно откладывать на покупку авто:

Kia Sportage – 93 месяца или 7,5 лет

Renault Duster – 74 месяца или 6,2 лет

Renault Logan – 58 месяцев или около 5 лет

Toyota RAV4 – 129 месяцев или почти 11 лет

Renault Sandero – 52 месяца или 4,5 года

Сколько нужно средних зарплат на авто:

Kia Sportage – 36 месяцев или 3 года

Renault Duster – 29 месяцев или 2,5 года

Renault Logan – 22 месяца или почти 2 года

Toyota RAV4 – 50 месяцев или около 4 лет

Renault Sandero – 20 месяцев или 1,5 года

Стоит отметить, что этот вариант можно считать подходящим, например, для семьи из двух человек, каждый из которых получает среднюю ЗП. Ведь эксперты рекомендуют откладывать 50% семейного дохода на новый автомобиль. В этом случае 12 264 грн каждый месяц отправляются в соответствующую копилку. На такую же сумму в режиме жесткой экономии два человека могут прожить какое-то время. Но только при наличии собственного жилья и без детей. Зато через 1,5 года – новый Рено Сандеро, на котором можно поехать в долгожданный отпуск. Уже можно задуматься и о пополнении в семье.

Копить деньги на авто в Украине нужно долго. Но в случае средней ЗП позволить бюджетный вариант можно спустя 1,5 года

Разумеется, самостоятельно один человек в таком режиме, скорее всего, не продержится. Откладывать минимальную ЗП на новый автомобиль вообще трудно назвать хорошей идеей, даже если в семье два трудоспособных человека. Жить на 4723 грн/мес. вдвоем практически невозможно. Поэтому откладывать такую же сумму на протяжении как минимум 4-5 лет на машину, наверное, не стоит.

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