Как горячие пирожки: за 2 недели клиенты заказали 230 тысяч Ford Bronco

Компания Ford открыла прием заказов на новый кроссовер Bronco еще только 13 июля, но уже получила почти 230 тысяч потенциальных покупателей, сообщает форум Bronco6G.

За 2 недели клиенты заказали 230 тысяч Ford Bronco. Фото: media.ford.com

Первоначально планировалось реализовать 3500 экземпляра "стартовой" серии First Edition, но огромный интерес покупателей заставил компанию увеличить тираж вдвое. Всего же за две недели несколько сотен тысяч покупателей выразили желание приобрести новинку. Причем, стоит отметить, что речь идет именно о Bronco, и не включает в себя родственную модель Ford Bronco Sport.

За 2 недели клиенты заказали 230 тысяч Ford Bronco. Фото: media.ford.com

На прошлой неделе один из топ-менеджеров Ford в интервью американскому изданию Car and Driver сообщил, что "заказов настолько много, что некоторым покупателям придется ждать своего Bronco до 2022 года".

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Напомним, что первые экземпляры новинки начнут прибывать к клиентам весной будущего года. Причем, первоначально компания намерена удовлетворить всех клиентов, которые уже заказали свои машины, а уже потом отправлять автомобили в салоны дилеров.

За 2 недели клиенты заказали 230 тысяч Ford Bronco. Фото: media.ford.com

Естественно, что, как и в случае с электрическим Mustang Much-E, не все 230 тысяч клиентов в конечном итоге подтвердят покупку, но сам факт такого спроса на новый Bronco свидетельствует, что интерес к внедорожникам продолжает оставаться на высоком уровне.

За 2 недели клиенты заказали 230 тысяч Ford Bronco. Фото: media.ford.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford представила новое поколение модели F-150.