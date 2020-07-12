Как еще 30 лет назад Opel Kadett стал электромобилем

Сегодня компания Opel взяла усиленный курс на электрификацию – в ее модельном ряде уже есть несколько электрокаров, таких как Ampera-e, Corsa-e и Mokka-e (последние две вот-вот выйдут на рынок). Однако мало кто знает, что свою первую "электричку" для народа культовый немецкий производитель выпустил еще 30 лет назад – в 1991 году.

Имя этого автомобиля – Opel Impuls I. А построен он был на базе, пожалуй, самой известной модели бренда – Kadett.

Opel Impuls I. Фото: autobild.de

С разработкой Impuls I Опелю помог энергетический концерн RWE и производитель аккумуляторов SAFT. Этот автомобиль был предназначен исключительно для городских поездок, поскольку он был существенно ограничен в запасе хода. Машина приводилась в движение мотором мощностью 22 л.с., который питался от никель-кадмиевой батареи с жидкостным охлаждением емкостью 14,3 кВтч. С такой АКБ седан мог преодолевать до 80 км пути, а заряжался аккумулятор за 5 часов. Негусто, зато в арсенале была система рекуперации энергии.

Opel Impuls I. Фото: autobild.de

Opel Impuls I. Фото: autobild.de

Поскольку электрокар создавался не с нуля, а на базе существующей модели, его разработчикам пришлось изрядно попотеть на проектированием. В частности, аккумуляторы батареи были разделены на блоки и разбросаны по всей машине – спереди, под капотом и полом багажника. Такое решение, среди прочего, было воплощено для идеального распределения массы между осями.

Opel Impuls I. Фото: autobild.de

Максимальная скорость Opel Kadett Impuls I составляла 100 км/ч, но, что интересно, немцы не указывали, за сколько секунд машина разгонялась до этой отметки (известно лишь время ускорения от 0 до 50 км/ч – оно составляло 10 секунд). Очевидно, Impulse I был очень медленным авто, если учесть, что его мощность составляла 22 л.с. при общем весе около 1000 кг.

Opel Impuls I. Фото: autobild.de

Opel Impuls I. Фото: autobild.de

Автомобиль был изготовлен в качестве прототипа, и поскольку его производство было дорогим, а характеристики скудными, на конвейер он так и отправился. Кстати, похожим образом сложилась судьба у электрического Mercedes 190, о котором OBOZREVATEL не так давно рассказывал в этом материале.