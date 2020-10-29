Как электромобиль Hummer выглядит вживую: новинку впервые сняли на видео

Виталий Сазонов Новости 15:00, 29.10.2020

В сети появилось "живое" видео электрического пикапа GMC Hummer EV. Новинка дебютировала несколько дней назад, и до этого ее видели лишь на компьютерных изображениях. Теперь же можно оценить, как новый электрокар смотрится "под открытым небом".

Соответствующее видео разместил YouTube-канал Speed Phenom. При этом его автор подробно снял GMC Hummer EV – снаружи, внутри, а также в движении (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

GMC Hummer EV - так он выглядит вживую
Скриншот видео

Как видно на кадрах, примечательными чертами GMC Hummer EV является передняя фальшрадиаторная решетка (она выполнена в духе классического Hummer, но при этом оснащена динамической подсветкой) и отсутствием воздухозаборников. В целом дизайн автомобиля стал более обтекаемым, однако свою агрессивность он сохранил.

GMC Hummer EV - так он выглядит вживую
Скриншот видео

Под капотом автомобиля находится багажник, поскольку все ключевые агрегаты размещены в днище и на осях, а ключевой особенностью грузового пространства стали встроенные в ступеньки динамики. В салоне же располагается большой тачскрин мультимедиа.

GMC Hummer EV - так он выглядит вживую
Скриншот видео
GMC Hummer EV - так он выглядит вживую
Скриншот видео
GMC Hummer EV - так он выглядит вживую
Скриншот видео

К слову, на тест к блогеру попал Hummer EV в топовой 1014-сильной версии Edition 1, она должна отправиться в производство осенью следующего года. Такой автомобиль стоит от 112,6 тыс. долларов. До 100 км/ч он разгоняется за 3 сек, запас хода на одном заряде составляет чуть больше 560 км.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что всю первую партию электрических "Хаммеров" раскупили за первый час после премьеры. Также недавно стало известно, что свое возрожденное имя электрический пикап получил случайно.

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