Как едет соперник Tesla Model S от Mercedes — первое видео

Мощный и эффектный концепт Mercedes EQC впервые показался в движении — серийный электромобиль составит конкуренцию Tesla Model S.
Новый ролик демонстрирует детали дизайна необычного "Мерседеса" и показывает его в движении, об этом сообщает CarScoops. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Mercedes-Benz Vision EQS Concept
mercedes-benz.com
Серийный автомобиль, выполненный по мотивам Mercedes-Benz Vision EQS Concept, станет своеобразной электрической альтернативой Mercedes S-class и, по заявлениям производителя, совершит революцию в сегменте роскошных седанов.
Mercedes-Benz Vision EQS Concept
mercedes-benz.com
Запас хода превышает 650 км. Силовая установка развивает 460 л.с. и позволяет тратить на разгон до 100 км/ч менее 4,5 с. Хотя компания не разрешает проверять это (с прототипом необходимо обращаться аккуратно), оказалось, что едет авто отлично.
Дизайн получился очень изысканным. Внимание привлекает "бесшовный" кузов и голографическая головная оптика.
Mercedes-Benz Vision EQS Concept
mercedes-benz.com
Интересно, что внутри концепта есть привычное рулевое колесо — хотя у него и довольно странная форма. Дело в том, что в последнее время в новых исследовательских прототипах делается акцент на автономной езде.
Mercedes-Benz Vision EQS Concept
mercedes-benz.com
В этой связи автомобилю не очень-то нужен руль. Но Mercedes EQS, кажется, отражает отношение компании к автопилоту. Технологичным электромобилем со смелыми решениями по-прежнему должен управлять человек.
В отделке интерьера использована искусственная кожа, изготовленная из переработанного пластика. Ожидается, что серийный электрический седан "Мерседес" представительского класса появится в ближайшие несколько лет.
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