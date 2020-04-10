Как для Франции улучшили Москвич-2141, но его все равно не покупали

Москвич-2141 – одна из последних моделей АЗЛК. Кроме внутреннего рынка, его также поставляли в Западную Европу (в 1990-1993 годах), однако там машину не особо оценили.

В страны Старого света Москвич-2141 экспортировался под названием Aleko 141 S и Aleko SL, причём это были не обычные модели, а улучшенные модификации от Poch – французского дилера, которые занимался адаптацией "Москвичей" под рынок Европы. Но несмотря на то, что заграницей Москвич был своей самой удачной версией, это не помогло ему достичь хороших показателей на рынке.

Москвич-2141 для Франции carakoom.com

Aleko 141 S был еще похожим на ту версию, которую продавали в СССР, а вот Aleko SL выглядел заметно "свежее" советского варианта: на него устанавливались модернизированные бампера с юбками (они лучше сказывались на аэродинамике), специальные накладки на дверях и крыльях, более аккуратная и современная радиаторная решетка радиатора, а также спойлер на крышке багажника. Кроме того, европейцам предлагался хетчбэк исключительно в люксовой комплектации и с системой ABS.

Москвич-2141 для Франции carakoom.com

Москвич-2141 для Франции carakoom.com

Москвич-2141 для Франции carakoom.com

И всё же популярность Москвичу во Франции не удалось снискать – за всё время продаж – с 1990 по 1993 год – было реализовано лишь 769 ед. Aleko 141 S и Aleko SL (примерно 400 из них – люксовых). На 2141 не обращали внимания, поскольку он имел большое сходство с французской моделью Simca 1307, которая уже на то время сильно устарела. Ну а затем советский хетчбэк и вовсе убрали из продажи, поскольку он уже не соответствовал экологическим стандартам.

Москвич-2141 для Франции carakoom.com

Москвич-2141 для Франции carakoom.com

Москвич-2141 для Франции carakoom.com

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