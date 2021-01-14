Как быстро разморозить замок в авто: 6 простых лайфхаков

В ожидании морозов АвтоОбоз подготовил 6 простых советов, как быстро разморозить замок двери автомобиля.

Прежде чем заняться отогревом замка на водительской двери, проверьте, возможно на пассажирской он не замерз. Если попасть в салон через пассажирскую дверь удалось, то не стоит сразу же пытаться открыть водительскую. Тем более не стоит применять для этого грубую физическую силу. Иначе вы можете повредить механизм замка, а также резиновые уплотнители на дверях.

Разморозить замок зимой помогут специальные спреи, например, WD-40 или его аналоги discountlockandkey.net

В случае, если вам удалось вставить ключ до упора, но замок все-равно не поворачивается, попробуйте одновременно аккуратно вращать ключ вправо-влево и легко постукивать по двери около замка. Если вы чувствуете, что с каждым движением амплитуда вращения увеличивается, значит, замок через некоторое время откроется.

Если ключ не вставляется, то в этом случае необходимо отогреть замок одним из ниже перечисленных способов:

#1: тщательно нагреть ключ можно с помощью зажигалки или опустив жало ключа в кипяток. В первом случае важно не расплавить пластиковые части ключа, во втором, – чтобы вода не попала внутрь корпуса и не повредила электронику, .

Если под рукой есть зажигалка, можно нагреть ключ с ее помощью i.ytimg.com

#2: если на стоянке есть другие автолюбители, попросите прикуриватель. Раскалите его докрасна и, выдвинув нагревательный элемент, прижмите на 20-30 секунд к личинке замка. Делайте это нужно очень аккуратно, чтобы не обжечься и не повредить хромированное покрытие личинки.

Если конструкция замка позволяет, можно воспользоваться прикуривателем, взятым у коллеги по стоянке obozrevatel.com

#3: если машина находится близко к дому, можно воспользоваться феном. Направлять горячий воздух на замок следует кратковременно и на минимальной мощности. Иначе можно повредить лакокрасочное покрытие.

Для разогрева замка можно воспользоваться феном blog.mercedesbenzraleigh.com

#4: в качестве альтернативы фену можно воспользоваться грелкой, приложив ее к замку, но ни в коем случае не поливайте замок кипятком из грелки.

#5: воспользуйтесь специальным спреем или жидкостью для размораживания замков. Если ее нет, то можно использовать обычный "санитайзер".

Если специальной жидкости для размораживания нет, то можно воспользоваться "санитайзером" obozrevatel.com

#6 воспользоваться брелоком-размораживателем. Он имеет выдвижное жало, нагреваемое двумя батарейками, расположенными в корпусе. К недостаткам как спрея, так и брелока-нагревателя относится необходимость постоянно носить их с собой.

Выдвигающееся жало "де-айсера" нагревается с помощью двух пальчиковых батареек в корпусе устройства gosodirect.net

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