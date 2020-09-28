Как правильно ездить на автомобиле в дождь: главные советы

Погода в Украине начинает меняться и становится по-настоящему осенней, а это значит, что скоро многим автомобилистам придется чаще ездить в пасмурную и дождливую погоду.

В связи с этим OBOZREVATEL решил рассказать, как безопасно водить машину в дождь.

Ниже представлены основные рекомендации по поводу того, как подготовиться и что нужно делать во время езды в условиях недостаточной видимости.

Подготовка

Во время дождя крайне важно, чтобы "резина" не была лысой. autobil.de

Состояние шин, тормозной системы и оптики всегда должно быть на хорошем уровне, а если предстоит ездить в дождь – тем более. В частности, крайне важно, чтобы покрышки были не изношены, с хорошей глубиной протектора, кроме того, необходимо постоянно осуществлять контроль давления в шинах (необходимое давление покрышек для конкретного автомобиля можно посмотреть на наклейке, которая находится с внутренней стороны лючка бензобака или в дверном проёме со стороны водителя).

Также не забываем о дворниках, которые работают в дождь постоянно – их нужно менять раз в несколько лет.

Аквапланирование

С аквапланированием нужно быть особо осторожным. automobili.ba

Аквапланирование – явление, которое возникает на высоких скоростях при движении по мокрой дороге. Между шиной и дорожным покрытием образовывается тонкая пленка, из-за которой автомобиль теряет сцепление с дорогой, а водитель – контроль над машиной. Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо, опять же, обуть машину в хорошую "резину" и не спешить – аквапланирование обычно возникает на скорости 70+ км/ч. Если приходится ехать по мокрой загородной трассе, скорость лучше снизить до 80-90 км/ч.

На мокром шоссе водитель почти всегда будет чувствовать аквапланирование. И здесь крайне важно не нажимать резко на тормоз и не крутить резко руль, иначе машина уйдет в занос. Чтобы автомобиль держать под контролем, нужно осторожно отпустить педаль газа и подождать, пока машина не замедлится и не станет снова устойчивой на дороге. Если все же необходимо задействовать тормоз, педаль в таком случае стоит нажимать медленно и плавно.

Дистанция

В дождь лучше не спешить и соблюдать дистанцию. cars.com

Хорошо известно, что дождь увеличивает тормозной путь и снижает видимость. Посему при движении в потоке нужно взять большую дистанцию, чем обычно. Таким образом, у водителя будет больше времени, чтобы отреагировать на действиях впереди идущего транспортного средства.

Кроме того, не забываем про освещение – в дождь всегда должен быть включен ближний свет фар.

Избегаем воды

Лужи нужно объезжать или проезжать медленно. motofakty.pl

Лужи плохо дружат с автомобилями по многим причинам. Кроме того, что из-за них теряется сцепление с дорогой, они могут стать виновником некоторых технических поломок – от лопнувшей шины до сломанной подвески. По-хорошему лужи лучше объезжать, но если нет такой возможности – проезжать их на очень маленькой скорости, поскольку практически за каждой лужей стоит яма, глубину которой сложно оценить на глаз, находясь за рулем. Также напомним, что лужа сама по себе – это идеальное условия для аквапланирования, о котором шла речь выше.

Еще один совет – не стоит открывать капот автомобиля на обочине. Транспортное средство, которое будет проезжать мимо, может "окатить" водой и затопить двигатель.

bigmir.net

Наконец, стоить иметь в виду, что машина, движущаяся по встречной полосе, может затопить лобовое стекло и, таким образом, лишить видимости на некоторое время. Чтобы не возникла аварийная ситуация, нужно заблаговременно "запомнить" впереди идущий участок дороги для безопасного проезда.

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