Дизельный двигатель V12 объемом 38,8 л чудом завели после 28 лет простоя

Голландский YouTube-канал MasterMilo купил танк ВС Ирака, который участвовал в войне в Персидском заливе в 1991 году. Долгие годы боевая машина находилась на военной базе в Великобритании (танк оказался трофеем сил Международной коалиции ООН) и блогеры решили частично вернуть ее к жизни.

Модель боевой машины – Type-69. Это китайский основной боевой танк (36,7 т), который является копией советского Т-55. Он оснащался дизельным двигателем V12 объемом 38,8 литров мощностью 530 сил. Состояние всего танка, включая двигатель, было плачевным. Буквально каждая частица металла оказалась поражена ржавчиной. Однако если с самим танком уже ничего нельзя было поделать, то мотор еще можно было восстановить. Именно это и сделали блогеры из Нидерландов.

Механики потрудились на славу и в конечном счете смогли запустить могучее "сердце". В ролике ниже можно увидеть момент, как огромный двигатель впервые запускается за 28 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что старый Mercedes W124 смогли запустить после 16 лет простоя под открытым небом.