Кабриолет Mercedes-Benz 1962-го года продадут на аукционе

Mercedes-Benz 220 Cabriolet A 1952 выставили на аукционе Bring a Trailer. Автомобиль стоит 64 500 долларов (более 1 800 000 грн).

Кабриолет почти всю жизнь принадлежал одному владельцу. В 1951 году он дебютировал на первой Международной автомобильной выставке во Франкфурте. За четыре года производства выпустили почти 1300 таких машин. Об этом сообщает Bring a Trailer .

Задняя часть раритетного Mercedes-Benz 220 Cabriolet A Bring a Trailer

Салон и двери, которые открываются против хода Bring a Trailer

Особенностями авто были передние фары, интегрированные в крылья, и двери, открывающиеся против хода движения. От семейного Cabriolet B модель отличалась плавными линиями кузова и более просторным салоном.

В 1959 году Cabriolet A приобрел мужчина, который владел им до нынешних дней. За эти годы он проехал на нем 49 000 км. Mercedes сохранился неплохо, хотя имеет на себе следы ремонта и потрескавшуюся мягкую складной крыши. Все агрегаты кабриолета находятся в исправном состоянии.

Приборная панель Mercedes-Benz 220 Cabriolet A Bring a Trailer

Внутри машина отделана коричневой кожей и натуральным деревом. В комплектацию входит радиоприемник, а также набор фирменных чемоданов.

Фирменные чемоданы, которые идут в комплекте с Mercedes-Benz 220 Cabriolet A Bring a Trailer

Под капотом ретро-автомобиля установлена рядная "шестерка" 2.2 мощностью 80 л.с., которая работает в паре с четырехступенчатой "механикой".

Двигатель Mercedes-Benz 220 Cabriolet A Bring a Trailer

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