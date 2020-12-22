Кабмин внес изменения в правила регистрации авто: список нововведений

Виталий Сазонов Новости 09:50, 22.12.2020 Обновлено: 11:21, 22.12.2020

Кабинет министров Украины внес изменения в правила регистрации и перерегистрации автомобилей. Нововведений произошло немало, и касаются они как новых, так и подержанных машин, а также мотоциклетной техники.

Соответствующие изменения предусматривает постановление №1273. Как пишет auto24.tv, его правительство одобрило 16 декабря 2020 года.

Этим документом определены следующие возможности:

  • регистрация нового автомобиля непосредственно в автосалоне;

  • подача документов на перерегистрацию через интернет – в частности в "Электронном кабинете водителя";

  • заказ индивидуальных номеров (с "красивыми" цифрами) в "Электронном кабинете водителя";

  • оформление договора купли-продажи транспортного средства (далее – ТС) в "Электронном кабинете водителя".

Однако это еще не все позиции списка. Также Кабмин внес изменения в порядок регистрации и перерегистрации ТС. А именно:

  • запрещается первая регистрация мопедов, которые были приобретены без документов, подтверждающих права собственности. Это правило распространяется на технику, купленную до 23 декабря 2009 года;

  • запрещается выдача одинаковых номерных знаков на транспортные средства разного типа. Ранее легковое авто, грузовик и, например, трактор могли иметь номерные знаки с аналогичным информационным содержанием;

  • перерегистрация автомобиля (мотоцикла, трактора и др.) в связи с заменой мотора производится теперь только в том случае, если была изменена какая-либо из характеристик двигателя: вес, объем, мощность.

  • на автомобили, которые вывозятся за границу в связи с переездом владельца, выдаются номерные знаки и свидетельство о регистрации установленного образца сроком на 2 месяца.

  • наконец, стало больше и причин для отказала в регистрации транспортного средства – например, авто нельзя будет поставить на учет, если специалисты обнаружат несоответствия в таможенных документах.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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