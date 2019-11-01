Гибридный Jeep Wrangler: появилась первая информация и фото

Рамный внедорожник Jeep Wrangler 2020 получит гибридную plug-in версию, которая позволит преодолевать часть пути исключительно на электротяге.
Об этом сообщает сайт Pickup Truck Talk. В этом году Jeep Wrangler уже получил "зеленую" версию с новым мотором EcoDiesel, а скоро появится модификация с гибридным силовым агрегатом. Один из прототипов plug-in гибрида обнаружили в Детройте.
Jeep Wrangler Plug-In Hybrid
pickuptrucktalk.com
После презентации гибридных plug-in моделей Renegade и Compass в начале нынешнего года, компания Jeep предложит покупателям аналогичную версию своего культового вездехода.
Cерийный Jeep Renegade Plug-In Hybrid презентовали в марте 2019 года на автошоу в Женеве
jeep.com
Внешне новинка практически ничем не отличается от других представителей семейства. О том, что это гибрид свидетельствует только тщательно закамуфлированный блок для подключения зарядного устройства.
Jeep Wrangler Plug-In Hybrid
pickuptrucktalk.com
Jeep Wrangler Plug-In Hybrid
pickuptrucktalk.com
Предполагается, что электрическими компонентами с новым представителем семейства Wrangler поделится минивен Chrysler Pacifica Hybrid. Напомним, что он оснащается гибридной силовой установкой с электромотором и 3,6-литровым V6 Pentastar. Энергии литий-ионной батареи емкостью 16 кВт-ч хватит, чтобы на электротяге преодолеть 50 км.
Ожидается, что мировой дебют гибридного Jeep Wrangler состоится в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Как писал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Лос-Анджелесе презентуют новый роскошный кроссовер от Mercedes.
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