Гибридный Jeep Wrangler: появилась первая информация и фото

Рамный внедорожник Jeep Wrangler 2020 получит гибридную plug-in версию, которая позволит преодолевать часть пути исключительно на электротяге.

Об этом сообщает сайт Pickup Truck Talk. В этом году Jeep Wrangler уже получил "зеленую" версию с новым мотором EcoDiesel, а скоро появится модификация с гибридным силовым агрегатом. Один из прототипов plug-in гибрида обнаружили в Детройте.

Jeep Wrangler Plug-In Hybrid pickuptrucktalk.com

После презентации гибридных plug-in моделей Renegade и Compass в начале нынешнего года, компания Jeep предложит покупателям аналогичную версию своего культового вездехода.

Cерийный Jeep Renegade Plug-In Hybrid презентовали в марте 2019 года на автошоу в Женеве jeep.com

Внешне новинка практически ничем не отличается от других представителей семейства. О том, что это гибрид свидетельствует только тщательно закамуфлированный блок для подключения зарядного устройства.

Jeep Wrangler Plug-In Hybrid pickuptrucktalk.com

Jeep Wrangler Plug-In Hybrid pickuptrucktalk.com

Предполагается, что электрическими компонентами с новым представителем семейства Wrangler поделится минивен Chrysler Pacifica Hybrid. Напомним, что он оснащается гибридной силовой установкой с электромотором и 3,6-литровым V6 Pentastar. Энергии литий-ионной батареи емкостью 16 кВт-ч хватит, чтобы на электротяге преодолеть 50 км.

Ожидается, что мировой дебют гибридного Jeep Wrangler состоится в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Как писал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Лос-Анджелесе презентуют новый роскошный кроссовер от Mercedes.

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