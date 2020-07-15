Jeep Wrangler обзавелся мощным V8

Концерн FCA, в состав которого входит компания Jeep, представила экстремальную версию внедорожника Wrangler, получившую название Rubicon 392 Concept.

Как следует из названия, автомобиль пока является концептуальным образцом, однако презентация нового вездехода Ford Bronco послужит сильным стимулом, чтобы трансформировать его в серийный вариант.

Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept. Фото: media.fcanorthamerica.com

От остальных представителей семейства Wrangler новинка отличается 6,4-литровым V8, который развивает 456 л.с. и обладает гигантским для машины такого класса моментом 610 Нм. Двигатель работает в паре с усиленной с учетом передаваемой мощности 8-ступенчатой автоматической трансмиссии.

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По утверждению создателей, на разгон до первой "сотни" новинке требуется менее 5 секунд. Автомобиль оснащен неразрезными мостами Dana 44, постоянным полным приводом Selec-Track с двухступенчатой "раздаткой", электронно управляемые блокировки обоих мостов Tru-Lok, 37-дюймовые внедорожные шины на 17-дюймовых дисках, амортизаторы Fox и комплект проставок Jeep Performance Parts от Mopar, которые позволил увеличить дорожный просвет на 50 мм.

Интересно, что это не первая попытка установить мотор V8 на внедорожнике марки, еще в 1973 году подобная опция предлагалась для прародителя модели Wrangler – Jeep CJ-5 – для которого предлагались два варианта V8 объемом 5,0 и 5,9 литра.

1973 Jeep СJ-5 с мотором V8 от АМС. Фото: media.fcanorthamerica.com

Кроме того, Wrangler Rubicon 392 Concept получил защиту порогов, стальные бамперы с лебедкой Warn и стальную защиту поддона двигателя и трансмиссии. Автомобиль обладает дорожным просветом в 337 мм, а также способен преодолевать брод глубиной 864 мм.

Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept. Фото: media.fcanorthamerica.com

Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept. Фото: media.fcanorthamerica.com

Кузов концепта окрашен в особый оттенок серого Granite Crystal с бронзовыми акцентами на деталях. Модель также имеет воздухозаборник на капоте, половинчатые двери, мягкий тканевый верх с электроприводом, красные кожаные сиденья с золотой контрастной строчкой и спортивный руль.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jeep начала продажи гибридных версий своих кроссоверов.