Jeep пополнил семейство моделей двумя эко-новинками

Компания Jeep представила две новые версии легендарной модели Wrangler – Sahara 4xe и Rubicon 4xe.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В семействе Wrangler появились новые электрифицированные вездеходы, которые позволят снизить вред, наносимый внешней среде за счет использования электрических компонентов.

Jeep Wrangler 4xe оснащен гибридным силовым агрегатом суммарной мощностью 380 л.с. с бензиновым 2-литровым мотором, двумя электродвигателями и 8-ступенчатой АКП. На разгон от 0 до 100 км/ч новинке требуется всего 6 секунд, а тяговая батарея емкостью 17 кВтч позволит преодолевать исключительно на электротяге порядка 50 км.

Первый в истории модели Wrangler электрифицированный внедорожник будет предложен в двух версиях – Sahara 4xe и Rubicon 4xe. Они отличаются комплектациями и доступными опциями.

В частности, Wrangler Sahara 4xe Launch Edition получит 20-дюймовые легкосплавные диски, кожаную отделку сидений, светодиодную светотехнику, информационно-развлекательную систему Uconnect 4C NAV с 8,4-дюймовым дисплеем, аудиосистему Alpine мощностью 552 Вт с 9 динамиками, сабвуфером и 12-канальным усилителем.

Для преодоления бездорожья автомобиль снабдили мостами Dana 44 HD и фирменной системой постоянного полного привода Selec-Trac Full-Time 4WD System (2.72:1). На модели Rubicon 4xe помимо всего перечисленного используется "продвинутая" система полного привода Rock-Trac Heavy-Duty (4:1).

Все версии Jeep Wrangler 4xe будут производиться на заводе компании в Толедо, штат Огайо. К дилерам эко-новинки поступят в первом квартале будущего года. Стоимость Wrangler Sahara 4xe стартует в США с отметки $47995, а за Wrangler Rubicon 4xe просят $51695. Однако, стоит отметить что покупатели обоих моделей получат после приобретения государственную компенсацию в размере $7500.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jeep анонсировала выпуск Wrangler с мотором V8, а также подготовила к выставке SEMA360 необычный пикап.