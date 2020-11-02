Jeep подготовил 'историческую' модификацию Gladiator

Американская компания Jeep подготовила новую версию своего пикапа Gladiator в честь родоначальника марки – армейского вездехода Willys.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Ранее компания уже пополнила аналогичной версией семейство своего культового внедорожника Wrangler. Автомобиль отличается оригинальной окраской, элементами декора и богатой комплектацией.

Jeep Gladiator Willys отличается черной глянцевой облицовкой радиатора, черными 17-дюймовым легкосплавными дисками с внедорожными шинами диаметром 32 дюйма, черными подножками, а также фирменными декалями на капоте и откидном борте. Кроме того, автомобиль получил усиленную подвеску от версии Rubicon и самоблокирующийся задний дифференциал.

Новинка будет оснащаться исключительно бензиновым 3,6-литровым мотором Pentastar V6 (289 л.с., 353 Нм), который работает в паре с 6-ступенчатой "механикой" или опционным 8-ступенчатым "автоматом".

Заказы на Jeep Gladiator Willys уже принимаются дилерами в США. Стоимость новинки начинается с отметки $35265.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Jeep рассказала о новейшем внедорожнике Grand Wagoneer.