Jeep поделился новыми подробностями о модели Wagoneer

Компания Jeep продолжает подогревать интерес к возрождению семейства Wagoneer/Grand Wagoneer. Презентация прототипа состоится 3 сентября, сообщает пресс-служба компании.

Нынешний год богат на возрожденные бренды. Не так давно компания Ford вернула к жизни модель Bronco, а также современную инкарнацию Bronco II под именем Bronco Sport. В компании Jeep решили ответить конкурентам возрождением внедорожников Wagoneer и Grand Wagoneer.

2021 Jeep Wagoneer – логотип с флагом. Фото: jeep.com

В отличие от компании Ford, которая сделала акцент на проходимости и уникальных бездорожных способностях, в Jeep решили "пойти иным путем" и сделать упор на комфорте и роскоши.

2021 Jeep Wagoneer – кнопка запуска двигателя. Фото: jeep.com

2021 Jeeo Wagoneer – контроллер мультимедийной системы. Фото: jeep.com

2021 Jeeo Wagoneer – полированные торцы приборной панели с гравировкой. Фото: jeep.com

Судя по иллюстрациям, новинка будут доступны исключительно с тремя рядами сидений, причем посадочная формула будет не 2+3+2, а 2+2+3. Таким образом, пассажиры второго ряда получат два индивидуальных кресла, а сзади разместится просторный диван на троих.

2021 Jeep Wagoneer получит большую панорамную крышу. Фото: jeep.com

Среди интересных особенностей предсерийного прототипа, дебют которого состоится уже совсем скоро, большая панорамная крыша, декорированные полированным алюминием торцы передней панели с выгравированным силуэтом машины, радиаторная решетка в стиле моделей 1960-х годов, стильный цилиндрический контроллер мультимедийной системы, кнопка запуска двигателя и логотип Wagoneer с американским флагом.

1963 Jeep Wagoneer. Фото: jeep.com

Новинка займет место флагмана модельного ряда и будет отличаться богатой базовой комплектацией, "продвинутой" мультимедийной системой с 12-дюймовым сенсорным дисплеем и прочими опциями.

Рамный внедорожник разделит платформу и силовые агрегаты с новым поколением пикапа RAM 1500. Судя по индексу "4xe" под капотом новинки разместится гибридный силовой агрегат, состоящий из 3,6-литрового V6 мощностью 309 л.с. и 48-вольтовой системой eTorque. Кроме того, в списке силовых агрегатов ожидается HEMI V8 5.7 мощностью 401 л.с. и 3-литровый 264-сильный турбодизель V6. В паре с ними будет работать исключительно 8-ступенчатый "автомат" немецкой компании ZF. Покупатели смогут выбирать между передним и полным приводом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jeep подготовила новую версию Wrangler с мотором V8.