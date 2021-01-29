Jeep отметила 80-летие бренда выпуском юбилейных версий

Американская компания Jeep отмечает в этом году 80-летие легендарного бренда. По случаю этого события компания представила специальную юбилейную серию своих моделей.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Серия 80th Anniversary будет предложена для моделей Renegade, Compass, Wrangler и Gladiator. Все автомобили получат богатую комплектацию, широкий набор опций и оборудования (чтобы посмотреть видео, доскроллте новость до конца).

Версии 80th Anniversary будут отличать декоративные шильдики, глянцевые вставки Granite Crystal, особая отделка салона, выполненная из ткани или кожи с фирменной символикой, а также другие элементы декора и фирменные аксессуары. Дополняют образ юбиляров стильные легкосплавные диски оригинального рисунка.

К услугам водителя и пассажиров предлагается современная мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю от 8,4 до 10,1 дюймов, спутниковым радио, навигацией и сервисом UconnectTM для подключения смартфонов. Автомобили получать полностью светодиодную светотехнику, а также широкий список электронных помощников водителя.

На выбор новинки будут предложены как с традиционными ДВС, так и в гибридном исполнении, моно- или полным приводом.

В частности, для модели Renegade 80th Anniversary предлагается обновленный 1,6-литровый турбодизель Multijet II мощностью 130 л.с. (+10 л.с.) и крутящим моментом 320 Нм. В паре с ним работает 6-ступенчатая "механика", а привод осуществляется на передние колеса.

Бензиновая гамма включает 3-цилиндровый турбомотор объемом 1 л, развивающий 120 л.с. и 190 Нм. Он работает в тандеме с 6-ступенчатой МКП. Ступенькой выше располагается версия с 4-цилиндровым 1,3-литровым мотором мощностью 150 л.с. и моментом 270 Нм. Реализовать его потенциал помогает роботизированная коробка передач DDCT с двумя сцеплениями. Все бензиновые версии имеют передний привод.

Гибридная PHEV-версия оснащается 4-цилиндровым 1,3-литровым турбомотором и электродвигателем. Суммарная отдача такого агрегата 190 л.с. и 270 Нм. В паре с ним работает 6-ступенчатая АКП и система полного привода eAWD.

Пикап Gladiator 80th Anniversary имеет в своем арсенале 3-литровій турбодизель MultiJet V6, который развивает мощность 264 л.с., а момент достигает 600 Нм. Вместе с ним трудится 8-ступенчатый "автомат".

Wrangler 80th Anniversary будет доступен в двух вариантах – с 4-цилиндровым 2-литровым бензиновым турбомотором (272 л.с., 400 Нм) и 8-ступенчатой АКП, а также в гибридной PHEV-версии 4xe. Wrangler 4xe является одной из самых интересных версий за всю историю модели. Гибридная установка состоит из аналогичного 2-литрового турбомотора и двух электродвигателей-генераторов. Суммарная мощность такого "трио" достигает 380 л.с., а ко всем ведущим колесам крутящий момент отправляется через 8-ступенчатый "автомат" TorqueFlite.

Первые экземпляры Renegade 80th Anniversary уже доступны для покупателей в Европе, а юбилейные версии Compass, Wrangler и Gladiator появятся у дилеров весной нынешнего года.

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