Jaguar возродит гоночную модель 50-х годов

Британская компания Jaguar продолжает баловать своих поклонников копиями легендарных моделей прежних лет. Очередным подарком станет гоночная модель C-Type.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Модель C-Type пользуется устойчивым спросом у почитателей бренда и коллекционеров автомобильной старины. Отдельные экземпляры оригинальной модели оцениваются семи- и даже восьмизначными суммами. Столь высокая цена объясняется малым тиражом модели, которая была выпущена в количестве всего 53 штук.

Jaguar C-Type Works Lightweight, финишировавший 4-м в Ле-Мане в 1953 году, был продан за астрономическую сумму $13,2 млн rmsothebys.com

Кроме того, в мире существует несколько фирм, которые производят копии этой модели, которая побеждала в Ле-Мане в 1951 и 1953 годах. В компании Jaguar решили немного подзаработать на своем спортивном прошлом и намерены в следующем году предложить покупателям 8 экземпляров родстера, в точности повторяющем легендарного предка.

Jaguar C-Type побеждал в Ле-Мане в 1951 и 1953 годах media.jaguar.com

Каждый автомобиль будет изготовлен вручную мастерами фирменного подразделения Classis Works, который находится в Ковентри. При создании будет использоваться техдокументация из архива компании и современные компьютерные технологии. Каждый из 8 автомобилей будет повторять облик машины, побеждавшей в Ле-Мане.

Автомобили будут изготовлены вручную фирменным подразделением Classis Works media.jaguar.com

Каждый автомобиль будет повторять облик машины, побеждавшей в Ле-Мане. media.jaguar.com

Тираж составит всего 8 экземпляров media.jaguar.com

На всех колесах будут установлены дисковые тормоза, которые впервые использовали на гоночных C-Type в 1952 году. media.jaguar.com

Под капотом модели будет располагаться 3,4-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель с тремя карбюраторами Weber, который развивает мощность 220 л.с. А на всех колесах будут установлены дисковые тормоза, которые впервые использовали на гоночных C-Type в 1952 году.

Под капотом будет располагаться 3,4-литровый рядный 6-цилиндровый мотор, который развивает мощность 220 л.с. media.jaguar.com

По случаю запуска модели в серию Jaguar создал онлайн-конфигуратор, который поможет энтузиастам выбрать один из 12 цветов кузова, 8 вариантов отделки салона, а также дополнительный декор.

Салон Jaguar C-Type ​​​​​​ media.jaguar.com

Также Jaguar предлагает сертифицированные FIA ремни безопасности и защитную дугу, предохраняющую водителя при перевороте машины. С такими элементами на автомобиле можно будет принимать участие в исторических гонках.

Приборная панель Jaguar C-Type media.jaguar.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jaguar подготовила для своих фанов эксклюзивную серию E-Type, а любителям скорости адресован новый кроссовер F-Pace SVR.