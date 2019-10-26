Jaguar создал 1000-сильный электрокар для геймеров

Jaguar представил в Tокио виртуальный гиперкар на электротяге.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Футуристический электромобиль Jaguar Vision Gran Turismo Coupе станет последним болидом для Vision Gran Turismo. Создатели черпали вдохновение в образах классических спорткаров британского бренда. А технической основой послужили гоночные Jaguar I-Type 4 Formula E и I-Pace eTrophy.

Виртуальный гиперкар получил в свое распоряжение три компактных электромотора. Один вращает передние колеса, а еще два – задние. Суммарная мощность такого "трио" достигает 750 кВт (1020 л.с.), а крутящий момент составляет 1200 Нм. Благодаря этому на разгон до первой "сотни" Jaguar Vision Gran Turismo Coupе потребуется менее 2 секунд. а максимальная скорость – 322 км/ч.

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe media.jaguar.com

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Jaguar Vision Gran Turismo Coupe media.jaguar.com

Виртуальный электрокар создан из легких материалов, а жесткий монокок выполнен из карбона и алюминиевых сплавов. За счет этого масса авто составляет всего 1400 кг, которая распределена между осями в идеальной пропорции 50/50.

В болиде есть система искусственного интеллекта KITT-E. Она снабдит пилота всей необходимой информацией в различных форматах, включая трехмерные карты. Уникальный звук Vision GT Coupе создан на основе записей гоночного D-Type, сделанных в 1957 году на трассе в Ле-Мане.

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe media.jaguar.com

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe media.jaguar.com

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe media.jaguar.com

Болид Jaguar Vision GT будет доступен для скачивания в GTS для Sony PlayStation 4 в конце ноября, а впервые он выйдет на виртуальную трассу на соревнованиях геймеров Sony Gran Turismo World Tour на Токийском автосалоне.

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe media.jaguar.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Токио компания Toyota построила технопарк будущего.

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