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26 октября • обновлено в 10:14
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Jaguar создал 1000-сильный электрокар для геймеров

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Jaguar представил в Tокио виртуальный гиперкар на электротяге.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Футуристический электромобиль Jaguar Vision Gran Turismo Coupе станет последним болидом для Vision Gran Turismo. Создатели черпали вдохновение в образах классических спорткаров британского бренда. А технической основой послужили гоночные Jaguar I-Type 4 Formula E и I-Pace eTrophy.

Виртуальный гиперкар получил в свое распоряжение три компактных электромотора. Один вращает передние колеса, а еще два – задние. Суммарная мощность такого "трио" достигает 750 кВт (1020 л.с.), а крутящий момент составляет 1200 Нм. Благодаря этому на разгон до первой "сотни" Jaguar Vision Gran Turismo Coupе потребуется менее 2 секунд. а максимальная скорость – 322 км/ч.

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

media.jaguar.com

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Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

media.jaguar.com

Виртуальный электрокар создан из легких материалов, а жесткий монокок выполнен из карбона и алюминиевых сплавов. За счет этого масса авто составляет всего 1400 кг, которая распределена между осями в идеальной пропорции 50/50.

В болиде есть система искусственного интеллекта KITT-E. Она снабдит пилота всей необходимой информацией в различных форматах, включая трехмерные карты. Уникальный звук Vision GT Coupе создан на основе записей гоночного D-Type, сделанных в 1957 году на трассе в Ле-Мане.

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

media.jaguar.com

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

media.jaguar.com

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

media.jaguar.com

Болид Jaguar Vision GT будет доступен для скачивания в GTS для Sony PlayStation 4 в конце ноября, а впервые он выйдет на виртуальную трассу на соревнованиях геймеров Sony Gran Turismo World Tour на Токийском автосалоне.

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

media.jaguar.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Токио компания Toyota построила технопарк будущего.

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Тема
Новости автомира
Место
Япония Токио
Теги
Jaguar Sony PlayStation
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