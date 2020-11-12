Jaguar презентовал обновленный кроссовер E-Pace

Британская компания Jaguar представила обновленный кроссовер E-Pace.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль щеголяет обновленным экстерьером и интерьером, новой линейкой силовых агрегатов, включая плагин-гибрид, а также современной информационно-развлекательной системой Pivi Pro.

Внешне узнать новинку можно по видоизмененной облицовке радиатора, а новые боковые воздухозаборники украшает эмблема в виде прыгающего ягуара. Автомобиль получил новые полностью светодиодные адаптивные фары с ДХО в виде "двойной J". Сзади кроссовер украшают светодиодные фонари и новые элементы декора.

Дизайн интерьера полностью преобразился. По центру торпеды расположился 11,4-дюймовый сенсорный HD-дисплей из выгнутого стекла. С его помощью осуществляется управление новой информационно-развлекательной системой Pivi Pro. Новый переключатель Drive Selector стал ниже и шире, а его верхняя часть украшена кожаной вставкой со строчкой в стиле "мяча для крикета".

Салон богато украшен деталями из полированного алюминия, а новый спортивный руль напоминает о родственной модели I-Pace. Подголовники получили декоративное тиснение в виде прыгающего ягуара, а надписи Est.1935 Jaguar Coventry напоминают о славной истории бренда.

Для новинки подготовили широкую гамму современных высокопроизводительных моторов. Поклонникам дизельных машин адресована 2-литровая "четверка" предлагаемая в двух вариантах мощности 163 и 204 л.с. Обе версии также снабжены 9-ступенчатым "автоматом", полным приводом и гибридной технология MHEV.

Бензиновые турбомоторы представлены 2-литровой "четверкой", мощностью 200, 249 и 300 л.с. В любом из вариантов они работают в тесном взаимодействии с 9-ступенчатым "автоматом", полным приводом и гибридной технология MHEV. Топовая 300-сильная версия 300 Sport разгоняется до первой "сотни" за 6,9 секунды.

Кроме того, Jaguar E-Pace может оснащаться 160-сильным 1,5-литровым 3-цилиндровым мотором, 8-ступенчатой АКП, системой MHEV и передним приводом.

Для любителей полноценных гибридов компания предлагает Jaguar E-Pace c силовым агрегатом P300e. Он сочетает 1,5-литровый 3-цилиндровый бензиновый двигатель Ingenium мощностью 200 л. с., 80-киловаттный (190 л.с.) электромотор, который приводит заднюю пару колес и батарею на 15 кВтч. На электротяге кроссовер способен преодолеть до 55 км. Jaguar E-Pace P300e ускоряется от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунды, а комбинированный расход топлива не превышает 2 л/100 км по циклу WLTP.

Большинство моделей оснащены интеллектуальной системой полного привода от Jaguar. Она не только автоматически распределяет крутящий момент между передними и задними колесами, но и впервые может самостоятельно отключать задний мост, отправляя весь момент к передним колесам.

На версии E-Pace 300 Sport используется "продвинутая" система полного привода Active Driveline второго поколения. Благодаря двум независимым электронноуправляемым муфтам на заднем мосту, система позволяет направлять до 100 % крутящего момента на любое из задних колес.

Стоимость новинки в Великобритании стартует с отметки 32575 фунтов стерлингов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Jaguar обновила маленький седан ХЕ.