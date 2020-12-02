Jaguar представил обновленный кроссовер F-Pace SVR

Британская компания Jaguar провела плановое обновление модельной гаммы, в том числе, "заряженной" версии кроссовера F-Pace SVR.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Несколько месяцев назад модернизировали F-Pace, а теперь пришла пора обновиться флагманскому F-Pace SVR.

Jaguar F-Pace SVR оснащается модернизированным 5-литровым компрессорным мотором V8 media.jaguar.com

Новинка оснащается модернизированным 5-литровым компрессорным мотором V8, который выдает "на-гора" 542 л.с. и 700 Нм (+20 Нм) крутящего момента. В паре с ним работает модернизированная 8-ступенчатая автоматическая коробка передач компании ZF. А в полной мере реализовать возможности этого тандема помогает полноприводная трансмиссия.

Jaguar F-Pace SVR media.jaguar.com

В результате всех этих обновлений кроссовер способен разогнаться от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды, улучшив результат предшественника на 0,3 с. Максимальная скорость новинки достигает 286 км/ч.

Максимальная скорость Jaguar F-Pace SVR достигает 286 км/ч media.jaguar.com

В процессе работы над новинкой инженеры компании перенастроили систему управления автомобилем в режиме Dynamic для улучшения реакции на нажатие педали акселератора, "зажали" подвеску, оптимизировали работу усилителя руля, а также внесли изменения в работу выхлопной системы. Кроме того автомобиль получил новую функцию Dynamic Launch, позволяющую использовать инерцию трансмиссии при переключении передач.

Jaguar F-Pace SVR media.jaguar.com

Для повышения комфорта на малых скоростях были изменены настройки подвески. Тормозная система получила новый усилитель Integrated Power Booster, позволяющий улучшить реакцию на нажатие педали тормоза, а лучшее охлаждение тормозов позволит повысить эффективность их работы.

Jaguar F-Pace SVR media.jaguar.com

Внешне новинку можно отличить по видоизмененной передней части кузова, новому переднему бамперу с контрастными вставками, новой LED-оптике и более крупным воздухозаборникам в капоте. Сзади появились новые стильные фонари на светодиодах.

Внешне новинку можно отличить по видоизмененной передней части кузова media.jaguar.com

Изменения в дизайне имеют не только эстетическую, но и практическую составляющую. Проработанная аэродинамика позволила повысить прижимную силу и снизить до 0,36 коэффициент аэродинамического сопротивления воздуху.

Jaguar F-Pace SVR media.jaguar.com

Jaguar F-Pace SVR media.jaguar.com

В салоне появились цифровая шкала приборов с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, а также новая информационно-развлекательная система Pivi Pro с 11,4-дюймовым сенсорным экраном и расширенным функционалом.

В салоне появились цифровая шкала приборов с дисплеем диагональю 12,3 дюйма media.jaguar.com

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