Jaguar представил обновленный кроссовер F-Pace SVR

Британская компания Jaguar провела плановое обновление модельной гаммы, в том числе, "заряженной" версии кроссовера F-Pace SVR.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Несколько месяцев назад модернизировали F-Pace, а теперь пришла пора обновиться флагманскому F-Pace SVR.

Новинка оснащается модернизированным 5-литровым компрессорным мотором V8, который выдает "на-гора" 542 л.с. и 700 Нм (+20 Нм) крутящего момента. В паре с ним работает модернизированная 8-ступенчатая автоматическая коробка передач компании ZF. А в полной мере реализовать возможности этого тандема помогает полноприводная трансмиссия.

В результате всех этих обновлений кроссовер способен разогнаться от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды, улучшив результат предшественника на 0,3 с. Максимальная скорость новинки достигает 286 км/ч.

В процессе работы над новинкой инженеры компании перенастроили систему управления автомобилем в режиме Dynamic для улучшения реакции на нажатие педали акселератора, "зажали" подвеску, оптимизировали работу усилителя руля, а также внесли изменения в работу выхлопной системы. Кроме того автомобиль получил новую функцию Dynamic Launch, позволяющую использовать инерцию трансмиссии при переключении передач.

Для повышения комфорта на малых скоростях были изменены настройки подвески. Тормозная система получила новый усилитель Integrated Power Booster, позволяющий улучшить реакцию на нажатие педали тормоза, а лучшее охлаждение тормозов позволит повысить эффективность их работы.

Внешне новинку можно отличить по видоизмененной передней части кузова, новому переднему бамперу с контрастными вставками, новой LED-оптике и более крупным воздухозаборникам в капоте. Сзади появились новые стильные фонари на светодиодах.

Изменения в дизайне имеют не только эстетическую, но и практическую составляющую. Проработанная аэродинамика позволила повысить прижимную силу и снизить до 0,36 коэффициент аэродинамического сопротивления воздуху.

В салоне появились цифровая шкала приборов с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, а также новая информационно-развлекательная система Pivi Pro с 11,4-дюймовым сенсорным экраном и расширенным функционалом.

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