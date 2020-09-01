Jaguar представил электрический кроссовер 'для бедных'

Компания Jaguar представила начальную версию электрического кроссовера I-Pace. Она получила название Jaguar EV320 SE и от старшей EV400 отличается урезанными характеристиками и меньшей ценой.

В частности, у I-Pace EV320 мощность снижена с 400 до 320 л.с. (а вот крутящий момент такой же – 500 Нм). Как следствие, автомобиль потерял в динамике: разгон до 100 вместо 4,8 сек занимает 6,4 сек, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч, тогда как у "400-го" она составляет 200 км/ч.

Jaguar I-Pace EV320. Фото: Jaguar

А вот батарея и, соответственно, запас хода у самого слабого Jaguar I-Pace такие же – на одном заряде EV320 проезжает "по паспорту" 480 км.

Jaguar I-Pace EV320. Фото: Jaguar

Цена у такого электрокара меньше на 10 тысяч, она составляет 65 000 евро. Единственное, доступен автомобиль лишь немцам и норвежцам. Список оснащения довольно богатый: 20-дюймовые колеса, электропривод открытия багажника, зеркала с подогревом, светодиодные фары, спортивные сиденья с регулировкой в ​​14 направлениях, система помощи водителю и пара сенсорных экранов на центральной консоли.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что бюджетный электромобиль VW проехал на одном заряде свыше 530 км.

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