Jaguar Land Rover анонсировал новые гибридные кроссоверы

Британский производитель продолжает расширять список электрифицированных моделей.

Jaguar Land Rover анонсировал сразу две новые plug-in версии своих популярных кроссоверов Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport.

Range Rover Evoque P300e landrover.com

Силовой агрегат включает в себя компактный 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый мотор мощностью 197 л.с., 107-сильный электродвигатель, 8-ступенчатую автоматическую КП и литий-ионную батарею энергоемкостью 15 кВтч. Суммарная мощность нового силового агрегата составляет 304 л.с., а крутящий момент достигает 540 Нм.

Range Rover Evoque P300e способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,4 секунды, а Land Rover Discovery Sport P300e тратит на аналогичный спринт 6,6 секунд. Обе модели оснащены батареями, которые заряжаются до 80% своей емкости за 30 минут от зарядки на 50 кВт.

Range Rover Evoque P300e landrover.com

Range Rover Evoque P300e landrover.com

Запас хода на электричестве у Evoque P300e составляет 66 км, а Discovery Sport P300e может преодолеть до 62 км.

Land Rover Discovery Sport P300e landrover.com

Покупатели получать в комплекте с машиной зарядный кабель Mode 2 Home, который позволит заряжать авто от обычной домашней розетки менее чем за 7 часов.

В комплектацию новинок войдет кабель Mode 2 Home для позарядки батареи от сети 220В landrover.com

Стоит отметить, что новые гибридные версии Evoque и Discovery Sport отличаются высокой топливной экономичностью. По данным производителя в реальном цикле (WLTP) Range Rover расходует 1,4 л/100 км, а Land Rover тратит на 100 км пробега всего 1,6 л бензина.

Land Rover Discovery Sport P300e landrover.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, американские мастера тюнинга показали Land Rover с мотором от Corvette.

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