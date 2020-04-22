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22 апреля • обновлено в 16:10
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Jaguar Land Rover анонсировал новые гибридные кроссоверы

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Британский производитель продолжает расширять список электрифицированных моделей.

Jaguar Land Rover анонсировал сразу две новые plug-in версии своих популярных кроссоверов Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport.

Range Rover Evoque P300e

Range Rover Evoque P300e

landrover.com

Силовой агрегат включает в себя компактный 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый мотор мощностью 197 л.с., 107-сильный электродвигатель, 8-ступенчатую автоматическую КП и литий-ионную батарею энергоемкостью 15 кВтч. Суммарная мощность нового силового агрегата составляет 304 л.с., а крутящий момент достигает 540 Нм.

Range Rover Evoque P300e способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,4 секунды, а Land Rover Discovery Sport P300e тратит на аналогичный спринт 6,6 секунд. Обе модели оснащены батареями, которые заряжаются до 80% своей емкости за 30 минут от зарядки на 50 кВт.

Range Rover Evoque P300e

Range Rover Evoque P300e

landrover.com

Range Rover Evoque P300e

Range Rover Evoque P300e

landrover.com

Запас хода на электричестве у Evoque P300e составляет 66 км, а Discovery Sport P300e может преодолеть до 62 км.

Land Rover Discovery Sport P300e

Land Rover Discovery Sport P300e

landrover.com

Покупатели получать в комплекте с машиной зарядный кабель Mode 2 Home, который позволит заряжать авто от обычной домашней розетки менее чем за 7 часов.

В комплектацию новинок войдет кабель Mode 2 Home для позарядки батареи от сети 220В

В комплектацию новинок войдет кабель Mode 2 Home для позарядки батареи от сети 220В

landrover.com

Стоит отметить, что новые гибридные версии Evoque и Discovery Sport отличаются высокой топливной экономичностью. По данным производителя в реальном цикле (WLTP) Range Rover расходует 1,4 л/100 км, а Land Rover тратит на 100 км пробега всего 1,6 л бензина.

Land Rover Discovery Sport P300e

Land Rover Discovery Sport P300e

landrover.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, американские мастера тюнинга показали Land Rover с мотором от Corvette.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Великобритания
Теги
электромобили гибрид внедорожник кроссовер Land Rover Range Rover новости авто новые авто
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