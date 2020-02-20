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20 февраля • обновлено в 12:52
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Изысканная роскошь: в Украине презентовали Bentley Flying Spur

1.1т
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В Украине состоялась презентация спортивного седана Bentley Flying Spur.

Команда OBOZREVATEL побывала на презентации в столичном центре Bentley и познакомилась с новинкой. Предшественник был во многом унифицирован со спортивным купе Continental GT. В новой генерации инженеры Bentley попытались развести эти модели, чтобы не создавать внутренней конкуренции.

Активное использование в конструкции Bentley Flying Spur алюминия позволило снизить вес новинки

Активное использование в конструкции Bentley Flying Spur алюминия позволило снизить вес новинки

bentleymedia.com

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Седан получил более выразительный дизайн облицовки радиатора. Кроме того, Flying Spur стал первым Bentley с полноуправляемым шасси, которое позволит уменьшить радиус разворота на малых скоростях и улучшить устойчивость машины на высоких.

Bentley Flying Spur получил более выразительный дизайн облицовки радиатора

Bentley Flying Spur получил более выразительный дизайн облицовки радиатора

bentleymedia.com

Активное использование в конструкции кузова алюминия позволило снизить вес нового Flying Spur по сравнению с предшественником на 150 кг.

Bentley Flying Spur

Bentley Flying Spur

bentleymedia.com

Новый Flying Spur получил самый роскошный салон за всю историю существования модели

Новый Flying Spur получил самый роскошный салон за всю историю существования модели

bentleymedia.com

В спинки передних кресел вмонтированы сенсорные дисплеи, которые позволяют пассажирам получить всю информацию об автомобилей или общаться с внешним миром. С помощью экранов и небольшого пульта с собственным тачскрином можно управлять большинством вспомогательных функций, в том числе настройками электроприводов кресел, защитными шторками, температурой в салоне и даже эмблемой на капоте.

Эмблемой Bentley Flying Spur можно управлять с тачскрина мультимедийной системы

Эмблемой Bentley Flying Spur можно управлять с тачскрина мультимедийной системы

bentleymedia.com

Первоначально покупателям будет предложена версия с 12-цилиндровым 6-литровым мотором мощностью 635 л.с. Реализовать потенциал мощного мотора помогает 8-ступенчатая роботизированная коробка передач ZF с двойным сцеплением. Благодаря такому арсеналу спортседан способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды, а максимальная скорость достигает 333 км/ч. В Bentley утверждают, что это самый быстрый седан на планете.

Bentley Flying Spur оснащается 12-цилиндровым 6-литровым мотором мощностью 635 сил

Bentley Flying Spur оснащается 12-цилиндровым 6-литровым мотором мощностью 635 сил

bentleymedia.com

Позже в списке доступных силовых агрегатов появится более скромный мотор V8, а также гибридная версия с возможностью подзарядки PHEV, но сроки их дебюта пока хранятся в секрете.

Bentley Flying Spur способен развивать скорость свыше 330 км/ч

Bentley Flying Spur способен развивать скорость свыше 330 км/ч

bentleymedia.com

Flying Spur прежнего поколения имел постоянный полный привод. У новинки система управления трансмиссией отправляет часть крутящего момента к передней паре колес только в том случае, если задние начинают проскальзывать. В конструкции автомобиля используется 48-вольтовая система с активными стабилизаторами спереди и сзади, позволяющая минимизировать крены при движении.

И теперь о главном, – стоимость новинки стартует с отметки 6 399 000 грн.

Bentley Flying Spur 2021

Bentley Flying Spur 2021

bentleymedia.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Женеве состоится презентация нового кабриолета от Bentley.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
авто новости суперкар Mercedes-Benz Bentley
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Голожoпым хрюканам самое то!
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