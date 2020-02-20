Изысканная роскошь: в Украине презентовали Bentley Flying Spur

В Украине состоялась презентация спортивного седана Bentley Flying Spur.
Команда OBOZREVATEL побывала на презентации в столичном центре Bentley и познакомилась с новинкой. Предшественник был во многом унифицирован со спортивным купе Continental GT. В новой генерации инженеры Bentley попытались развести эти модели, чтобы не создавать внутренней конкуренции.
Активное использование в конструкции Bentley Flying Spur алюминия позволило снизить вес новинки
bentleymedia.com
Седан получил более выразительный дизайн облицовки радиатора. Кроме того, Flying Spur стал первым Bentley с полноуправляемым шасси, которое позволит уменьшить радиус разворота на малых скоростях и улучшить устойчивость машины на высоких.
Bentley Flying Spur получил более выразительный дизайн облицовки радиатора
bentleymedia.com
Активное использование в конструкции кузова алюминия позволило снизить вес нового Flying Spur по сравнению с предшественником на 150 кг.
Bentley Flying Spur
bentleymedia.com
Новый Flying Spur получил самый роскошный салон за всю историю существования модели
bentleymedia.com
В спинки передних кресел вмонтированы сенсорные дисплеи, которые позволяют пассажирам получить всю информацию об автомобилей или общаться с внешним миром. С помощью экранов и небольшого пульта с собственным тачскрином можно управлять большинством вспомогательных функций, в том числе настройками электроприводов кресел, защитными шторками, температурой в салоне и даже эмблемой на капоте.
Эмблемой Bentley Flying Spur можно управлять с тачскрина мультимедийной системы
bentleymedia.com
Первоначально покупателям будет предложена версия с 12-цилиндровым 6-литровым мотором мощностью 635 л.с. Реализовать потенциал мощного мотора помогает 8-ступенчатая роботизированная коробка передач ZF с двойным сцеплением. Благодаря такому арсеналу спортседан способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды, а максимальная скорость достигает 333 км/ч. В Bentley утверждают, что это самый быстрый седан на планете.
Bentley Flying Spur оснащается 12-цилиндровым 6-литровым мотором мощностью 635 сил
bentleymedia.com
Позже в списке доступных силовых агрегатов появится более скромный мотор V8, а также гибридная версия с возможностью подзарядки PHEV, но сроки их дебюта пока хранятся в секрете.
Bentley Flying Spur способен развивать скорость свыше 330 км/ч
bentleymedia.com
Flying Spur прежнего поколения имел постоянный полный привод. У новинки система управления трансмиссией отправляет часть крутящего момента к передней паре колес только в том случае, если задние начинают проскальзывать. В конструкции автомобиля используется 48-вольтовая система с активными стабилизаторами спереди и сзади, позволяющая минимизировать крены при движении.
И теперь о главном, – стоимость новинки стартует с отметки 6 399 000 грн.
Bentley Flying Spur 2021
bentleymedia.com
Как писал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Женеве состоится презентация нового кабриолета от Bentley.
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