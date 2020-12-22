Известный автопроизводитель из Южной Кореи объявил себя банкротом

Компания SsangYong объявила о своем банкротстве. Финансовые проблемы у известного автопроизводителя из Южной Кореи начались еще четыре года назад, однако пандемия COVID-19 окончательно "добила" фирму.

Как пишет Financial Times, Ssang Yong не смогла выплатить долг кредиторам в размере 54,4 млн долларов. Заявление о своей финансовой несостоятельности автопроизводитель уже направил в суд Сеула.

На протяжении последних 15 кварталов компания стабильно показывала убыток продаж, а на фоне коронавируса бизнес "Санг Йонга" и вовсе пришел к краху. Тяжелое положение корейцев должны были спасти инвестиции в размере 423 млн долларов от материнского автопроизводителя Mahindra (ему принадлежит 75 процентов акций Ssang Yong), однако индийская компания перешла в режим экономии и отказалась от предоставления помощи.

Легендарный SsangYong Rexton 2001-2006 годов. Такой автомобиль был популярен в Украине SsangYong

При этом спасать SsangYong не хотят не только его владельцы, но и правительство Южной Кореи. Ранее власти страны вложили значительные средства в местные заводы General Motors и Renault, однако они себя не оправдали – вместо расширения производства в Корее американский концерн и французская группа начали постепенно сокращать персонал. А вот местные поставщики запчастей для Ssang Yong получат финансовую поддержку, заявили в министерстве торговли Южной Кореи.

Окончательная судьба Ssang Yong решится в течение ближайших трех месяцев – за это время компания должна найти себе нового инвестора-владельца либо же договориться с кредиторами о реструктуризации долгов.

Отметим, что марка Ssang Yong известна как производитель внедорожных моделей, такие как Rexton, Korando, Action и Kyron. Несколько лет назад автомобили этого производителя официально продавались и в Украине, но впоследствии ушли с рынка.

Ранее OBOZREVATEL назвал цены в Украине на самые надежные внедорожники. Кроме того, Skoda показала, какие автомобили она сейчас выпускает в Украине.