Изменятся ли цены на авто в Украине: появился неутешительный прогноз

Цены на новые авто в будущем году могут существенно вырасти.

Об этом на своей странице в Facebook написал Олег Назаренко. По мнению руководителя Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД), если до конца года в Украине не примут закон об отсрочке Евро-6, то за новые авто придется заплатить значительно больше, чем сегодня.

По словам Назаренко, "в случае введения экологических норм Евро-6 с 1 января 2020, в Украине многие новые авто подорожают на 15-18%. Налоговый, а также транспортный Комитеты ВР рекомендовали Парламенту перенести введение Евро-6 на 2025 год".

"Теперь рассмотрение переноса Евро-6 возможно только в декабре. А тем временем автозаводы уже производят авто на будущие периоды и вынуждены в условиях действующего законодательства делать для Украины авто Евро-6", – пишет Назаренко.

Для большинства импортеров удорожание предлагаемой модельной гаммы может весьма негативно сказаться на объемах продаж, тем более, что рынок все больше наводняют б/у машины из США и других стран.

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