Из Tesla Model S сделали двухдверный кабриолет

Сергей Иванов Новости 14:30, 21.01.2021 Обновлено: 14:40, 21.01.2021

В итальянском ателье Ares Design не стали дожидаться обещанного Илоном Маском Tesla Rodster и превратили Model S в двухдверный кабриолет.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Ателье Ares Design из Модены представило свой очередной эффектный проект. На этот раз итальянские мастера взялись за электромобиль Tesla, который радикально перестроили, превратив в элегантный кабриолет.

При создании новинки были использованы компоненты от Tesla и Bentley
aresdesign.com

Основой для проекта послужила флагманский лифтбек Model S. Техническая "начинка" осталась без изменений, а вот кузов построили совершенно новый. Лифтбек не только лишился крыши, но и пары дверей.

Доступ в четырехместный салон обеспечивают две удлиненных двери
aresdesign.com

Доступ в четырехместный салон обеспечивают две удлиненных двери. Кроме того, машина получила совершенно новую заднюю часть кузова, а пороги и днище усилили, чтобы обеспечить кузову необходимую жесткость на кручение.

Машина получила совершенно новую заднюю часть кузова, а пороги и днище усилили
aresdesign.com

Для своей работы инженеры Ares Design позаимствовали ряд деталей у кабриолета Bentley Continental GT. В частности, от него новинка унаследовала конструкцию складной тканевой крыши с электроприводом. В салоне появились новые передние и задние кресла. Для отделки используется кожа нескольких цветов и яркий декор.

Для отделки используется кожа нескольких цветов и яркий декор
aresdesign.com
В салоне появились новые передние и задние кресла
aresdesign.com

Автомобиль изготовили по заказу одного из постоянных клиентов, но, в компании готовы построить аналогичный кабриолет для любого желающего.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, итальянское ателье Ares Design представило стильный родстер, а также показала наследника легендарной De Tomaso Pantera.

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