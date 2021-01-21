Из Tesla Model S сделали двухдверный кабриолет

В итальянском ателье Ares Design не стали дожидаться обещанного Илоном Маском Tesla Rodster и превратили Model S в двухдверный кабриолет.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Ателье Ares Design из Модены представило свой очередной эффектный проект. На этот раз итальянские мастера взялись за электромобиль Tesla, который радикально перестроили, превратив в элегантный кабриолет.

Основой для проекта послужила флагманский лифтбек Model S. Техническая "начинка" осталась без изменений, а вот кузов построили совершенно новый. Лифтбек не только лишился крыши, но и пары дверей.

Доступ в четырехместный салон обеспечивают две удлиненных двери. Кроме того, машина получила совершенно новую заднюю часть кузова, а пороги и днище усилили, чтобы обеспечить кузову необходимую жесткость на кручение.

Для своей работы инженеры Ares Design позаимствовали ряд деталей у кабриолета Bentley Continental GT. В частности, от него новинка унаследовала конструкцию складной тканевой крыши с электроприводом. В салоне появились новые передние и задние кресла. Для отделки используется кожа нескольких цветов и яркий декор.

Автомобиль изготовили по заказу одного из постоянных клиентов, но, в компании готовы построить аналогичный кабриолет для любого желающего.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, итальянское ателье Ares Design представило стильный родстер, а также показала наследника легендарной De Tomaso Pantera.