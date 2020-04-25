Москвич из Опеля: как СССР внаглую украл у немцев автомобиль

Автомобили всегда были ахиллесовой пятой СССР. Страна делала упор на военную технику, а вот развитие гражданского транспорта откровенно давалась ей "скрепя зубами".

Автомобильная промышленность Советского Союза всегда отставала от стран Запада. В США и Европе был развитый рынок, который задавал трэнд и питал востребованность, тогда как в СССР его практически не было – до Второй мировой войны машины вообще расходились исключительно по госструктурам в небольших количествах, а после – продавались не большими партиями, за ними нужно было стоять в очереди, да и не все могли себе позволить купить "железного коня". Поэтому Союзу было проще копировать автомобили, чем создавать с нуля. Чем он, собственно, активно и занимался.

kolesa.ru

Но если большую часть автомобилей "копировали" легально, путём договорённостей с западными компаниями и получения соответствующих лицензий, то как минимум одну машину СССР украл самым наглым образом. И автомобиль этот хорошо известен. Имя ему – Москвич-400/401.

Москвич-401 (1954–1956) all-auto.org

Всё началось с того, что после Второй мировой в СССР возникла необходимость в массовом автомобиле для гражданского пользования. Но разрабатывать, естественно, его никто не собирался. Выход нашёлся сам собой: еще до войны Сталину приглянулся немецкий Opel Kadett. А уже непосредственно во время войны этот автомобиль хорошо показал себя на плохих советских дорогах за счёт крепкого несущего цельнометаллического кузова и сравнительно мощного (1 л, 23 л. с.) четырёхтактного двигателя. Благо, в Союзе таких "Кадетов" было предостаточно, чтобы оценить его возможности – машины доставались в качестве трофея от немецких войск и пораженного Третьего Рейха.

Opel Kadett 4-door K38 (1938–1940) - донор Москвича kolesa.ru

Ну и, наконец, еще один решающий фактор – было готовое оборудование для производства копии Opel. Его вывезли с завода Opel по репарациям и установили на советский Завод малолитражных автомобилей (ЗМА) в Москве.

Возражать, естественно, никто не собирался – завод Опель в Рюссельхайме разрушила союзная авиация, никакой проектной документации на автомобиль не осталось. Поэтому советские инженеры были полностью застрахованы от обвинений в плагиате.

Завод Opel в Рюссельсхайме в 1944 году flickriver.com

В итоге, без каких-либо лицензий и консультаций компании-разработчика советские конструкторы просто взяли ворох старых Opel Kadett, которые остались в стране после немецко-советской войны, все досконально изучили, взвесили и перерисовали. При этом достоверно известно, что Сталин запретил вносить какие-либо изменения в конструкцию авто для постановки на конвейер – так было быстрее и дешевле.

Готовые Москвич-400 выезжают с завода zr.ru

Результатом этой затеи стало то, что уже в 1946 году Завод малолитражных автомобилей выпустил свой первый Москвич-400, который в народе просто прозвали "Москвичом". Автомобиль продержался на конвейере до 1954 года – потом его заменили усовершенствованным Москвич-401 (1954-1956 гг), который, впрочем, не сильно отличался от "оригинальной" модели. Всего за 10 лет производства с конвейера ЗМА сошло 233 748 таких "Москвичей". К исходу жизненного цикла машина устарела и ее заменили на радикальной иной Москвич-402.

Москвич-400/401 avtoclassika.com

Москвич-400/401 avtoclassika.com

Что же касается донора в лице Opel Kadett K36-K38, он был разработан и поставлен на поток ещё в 1937 году. В 1940-м выпуск автомобиля остановили из-за перепрофилирования завода Опель под военные нужды. Но уже после войны, в 1947 году, когда предприятию удалось частично стать на ноги, производство Кадета возобновили. Окончательно его отправили на пенсию лишь в 1953 году.

Opel Kadett 4-Door Limousine flickriver.com

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