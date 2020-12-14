Итальянское ателье Ares Design представило стильный родстер

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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Итальянское ателье Ares Design представило стильный родстер

Дизайнерское ателье Ares Design из Модены презентовало стильный родстер Wami Lalique Spyder.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Автомобиль выполнен в стилистике классических родстеров 50-х годов минувшего столетия.

Кузов для снижения веса изготовлен из алюминия и углепластика
Автомобиль создан при участии знаменитой французской компании Lalique

Автомобиль создан при участии знаменитой французской компании Lalique, славящейся своими изделиями из хрусталя и ювелирными украшениями. Салон богато украшен хрусталиками от Lalique, которые удачно сочетаются с полированным алюминием, натуральной кожей и декоративными панелями из английского дуба.

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Салон Wami Lalique Spyder

Кузов для снижения веса изготовлен из алюминия и углепластика. По своей стилистике модель напоминает спортивные модели AC, Ferrari и Maserati середины прошлого века. Технические характеристики и стоимость новинки пока сохраняются в тайне. Судя по иллюстрациям салона, автомобиль получит 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Салон Wami Lalique Spyder
Салон богато украшен хрусталиками от Lalique, полированным алюминием, натуральной кожей и декоративными панелями из английского дуба

Дебют серийного родстера намечен на первую половину будущего года. Всего планируется изготовить 12 экземпляров модели.

Всего планируется изготовить 12 экземпляров модели

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