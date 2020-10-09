Исследования показали, что покупатели авто теряют интерес к брендам

Британская лизинговая компания Nationwide Vehicle Contracts провела исследования потребительских предпочтений и пришла к неожиданным результатам.

Данные исследования опубликованы на сайте компании. Автомобильные бренды вкладывают большие деньги в позиционирование бренда и рекламу по их продвижению. Однако, по данным опроса, проведенного в Великобритании, покупатели становятся все менее лояльными к брендам, а вместо этого предпочитают оценивать авто по функциональным возможностям, соотношению цена-качество, стоимости и их наличию в розничной сети.

В опросе приняли участие 3058 клиентов компании. Их просили оценить, какими соображениями они руководствовались при выборе нового автомобиля. Результаты оказались неожиданными. Так, только 4% ответили, что решающим фактором была марка автомобиля. 19% отметили, что бренд является важным, но не определяющим критерием. 15% признали, что они не интересовались брендом. Для 28% респондентов решающим фактором выбора была цена. 10% назвали одним из важных критериев наличие определенной категории автомобилей, а еще 31% поставили этот фактор на первое место.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что многие из наших клиентов не так лояльны к определенному бренду, как, возможно, когда-то. В настоящее время действительно нет плохих автомобилей, и большинство из них имеют схожие технологии и функции. Наши клиенты часто ограничены определенным бюджетом, и их приоритетом является получение максимальной отдачи от своих денег", – комментирует результаты опроса директор компании Nationwide Vehicle Contracts. Кейт Хоуз.

"В прошлом году более 70% автомобилей, которые мы предоставили клиентам, имелись на складе. – объясняет Хоуз. – Больше, чем когда-либо, клиенты хотят быстрого оформления сделки и минимальных сроков доставки. Они не хотят ждать машину. Зачастую они выбирают автомобиль, который соответствует их потребностям исходя из наличия и цены".

Хотя исследование указывает на снижение лояльности к брендам, этот фактор все еще важен при выборе автомобиля, особенно если речь идет о машинах премиум сегмента. Кроме того, в компании отметили рост популярности среди британских покупателей таких марок, как Hyundai, Kia, Mazda и SEAT.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинские покупатели руководствуются в своем выборе в первую очередь ценой: в сентябре нынешнего года было зарегистрировано 35,9 тысяч подержанных иномарок и только 7,6 тысяч новых автомобилей.