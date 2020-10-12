Исследования А-95 в Украине: где можно заправляться, а куда лучше не заезжать

По данным официальной статистики, доля белорусских бензинов в Украине в общем импорте достигла 80%. Как известно, нефтеперерабатывающие заводы нашего соседа основательно модернизированы, и выпускают топливо стандарта Евро 5. Выходит, проблем с качеством быть не должно? Это решили проверить эксперты Института потребительских экспертиз, проведя рейд по наиболее популярным сетям АЗС. И оказалось, что заправка "девяносто пятым" все еще может привести к печальным последствиям.

Основное внимание эксперты уделили большим всеукраинским сетям, но также "под прицел" попали средние и региональные сети, позиционирующие себя на рынке как дискаунтеры. В недавнем исследовании дизельного топлива, проведенном Институтом, последние показали достойный результат, предлагая качественное топливо по цене ниже основных игроков. Как будут обстоять дела с бензином? В этом исследовании были отобраны образцы 13 сетей – БРСМ-нафта, WOG, МОТТО, КЛО, OKKO, Amic, Chipo, GLUSCO, ANP, Marshall, Sun Oil, Shell, и Avantage.

Пробы были отправлены в сертифицированную лабораторию, где их исследовали на соответствие нормативам профильного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Евро5). Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы и объемные части ароматических углеводородов и бензола. Результаты не порадовали – три образца оказались некондиционными.

Октановое число

Первым делом был проверен самый главный для работы двигателя параметр – октановое число, которое характеризует стойкость топлива к детонации — преждевременному сгоранию бензина в камере сгорания. Детонация вредна для мотора не только повышенным расходом топлива и снижением мощности, но и преждевременным износом двигателя из-за лишних нагрузок. Октановое число измеряли по исследовательскому методу. Согласно ему, норматив установлен на уровне не ниже 95 единиц. Все образцы, кроме одного, уложились в норматив, более того, практически все имели "запас" в две и более единицы! "Девяносто седьмым" бензин оказался у сети БРСМ-нафта и КЛО (97,2 и 97 единиц). А вот в бензине от сети Avantage и Marshall "октана" "не хватило" – 93 и 88 (!) единиц соответственно, что не соответствует нормативу.

Таблица 1 expertise.in.ua

Содержание серы

Далее эксперты проверили такой важный показатель – содержание серы. Если этого вредного вещества в топливе слишком много, то это приводит к образованию нагара, загрязнению топливных форсунок и "смерти" катализатора. К тому же становится "грязнее" выхлоп и в воздух, которым мы дышим, попадают очень опасные окислы. ДСТУ для А-95-Евро5 требует не более 10 мг/кг. И здесь также ситуация оказалась неплохой, но были и неприятные исключения. У сети Avantage бензин оказался с содержанием серы 393 мг/кг! Также превышение содержания серы было обнаружено в образце топлива Marshall. Это очень существенные превышения, способные нанести смертельный удар двигателю. Для сравнения, у лидеров количество серы было минимальным - БРСМ-нафта, (5 мг/кг), КЛО, ОККО (5,2 и 5,9 мг/кг соответственно).

Содержание бензола

Еще один важный параметр – содержание бензола. Это вещество способно смывать масляную пленку, что приводит к повышенному износу цилиндров двигателя. ДСТУ нормирует объемную часть содержания бензола на уровне не более 1%. В этом параметре нарушители –Marshall и Avantage – в их топливе бензола было в 15 раз (!) больше установленного норматива. Меньше всего вредного вещества оказалось у проб, отобранных на АЗС Shell (0,51%) и БРСМ-нафта – 0,40 процента.

Таблица 2 expertise.in.ua

Ароматические углеводороды

Что касается содержания ароматических углеводородов, ДСТУ регламентирует содержание ароматических углеводородов в бензине 5-ого экологического класса не более 35% по объему. Превышение грозит увеличенным процессом образования нагара. По этому параметру все образцы топлива уложились в норматив, нарушений не обнаружено.

Резюме

Итоги исследования в целом очень схожи с результатами дизельного топлива – у сетей "второго" эшелона (по количеству станций) – например, БРСМ-нафта, КЛО или GLUSCO, качество топлива стабильно и зачастую превышает показатели больших "премиальных" сетей, при меньшей стоимости топлива. Более того, уже практически полностью нивелирован фактор сервиса, ассортимента питания или магазинов – теперь у того же БРСМ-нафта вообще изменилась концепция с "АЗК с магазином" на "магазин с возможностью заправиться". А КЛО строит новые и реконструирует комплексы с упором на премиум-обслуживание. Но вместе с тем, в некоторых украинских сетях все еще ставят прибыль выше репутации и продают некондиционное топливо, зачастую по очень низкой цене.

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