Испанцы представили дешевый электромобиль с запасом хода 400 км

В Испании появился стартап Lupa Motors, цель которого – создание и продажи доступных электромобилей. В ближайшие годы фирма намерена вывести на рынок несколько моделей, и первая из них уже представлена – хетчбэк под названием Lupa E26.

E26 – это небольшой автомобиль длиной 4,07 метра, сравнимый по своим техническим характеристикам с Peugeot e-208 или Renault Zoe. Как сообщает Movilidad Electrica, мощность электрокара составляет 117 л.с., максимальная скорость – 150 км/ч, разгон до "сотни" – около 9,0 сек. Мотор питается от батареи на 42 кВтч, ее хватает на запас хода от 300 до 400 км (также энергии добавляет штатная система рекуперативного торможения).

Lupa E26 movilidadelectrica.com

Также известно, что автомобиль предлагает три режима движения: Sport, Normal и City. От обычной сети электрокар заряжается за 8 часов, от опционной на 11 кВт – за 5 ч и 15 мин. Кроме того, предусмотрена и быстрая зарядка (также доплату) – за 30 мин до 80%.

Lupa E26 movilidadelectrica.com

Производство Lupa E26 намечено на 2023 год, стоимость автомобиля составит от 17 000 евро. Кроме того, разработчики заблаговременно позаботились о тех, кто будет со временем купит подержанную "Лупу" – для них стартап отдельно предложит батарею за 8700 евро. Lupa Motors дает гарантию на аккумулятор гв 8 лет или 160 000 км пробега на 70% от его емкости.

Позднее "Лупа" выведет на рынок два городских электрокроссовера – SUV64 и SUV42.

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