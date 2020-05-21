Инженер спас от утилизации десятки легендарных микроавтобусов СССР

Советские микроавтобусы РАФ и ЕрАЗ были настолько массовыми и настолько популярными, что обзавелись множеством поклонников. И некоторые из них даже способны на отчаянные шаги ради любимых машин.

Благодаря одному такому энтузиасту в Латвии была собрана самая большая коллекция бусиков Рижской фабрики и Ереванского автозавода. Десятки машин должны были утилизировать, но чтобы их не отправили под пресс, латвийский инженер, гонщик и реставратор Андрис Дамбис начал собирать их в одном месте. В итоге, сформировался довольно впечатляющий флот культовых микроавтобусов времен СССР, который представлен в большей степени легендарными РАФ-2203 Латвия в различных модификациях и не менее известными ЕрАЗ-762.

Самая большая коллекция РАФов raw21.com

Как отмечает автор фото в своём блоге raw21, данные снимки были сделаны им некоторое время назад, и часть из этих РАФов и ЕрАЗов была отправлена на реставрацию, поэтому говорить о том, что о них забыли, не приходится.

Самая большая коллекция РАФов raw21.com

Самая большая коллекция РАФов raw21.com

Самая большая коллекция РАФов raw21.com

Самая большая коллекция РАФов raw21.com

Каждый из этих микроавтобусов продаётся, однако желающих сделать ретропокупку немного – к сожалению, машины находится в удручающем состоянии и их реставрация обойдется в приличную сумму.

Самая большая коллекция РАФов raw21.com

Самая большая коллекция РАФов raw21.com

Самая большая коллекция РАФов raw21.com

Самая большая коллекция РАФов raw21.com

Самая большая коллекция РАФов raw21.com

Самая большая коллекция РАФов raw21.com

Самая большая коллекция РАФов raw21.com

Самая большая коллекция РАФов raw21.com

Самая большая коллекция РАФов raw21.com

Самая большая коллекция РАФов raw21.com

Кстати, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Аргентине нашли уникальный РАФ – до сих пор считалось, что ни один из экземпляров этой модели не дожил до сегодняшних дней. Позднее о машине узнали и её выкупили.