Инженер спас от утилизации десятки легендарных микроавтобусов СССР
Советские микроавтобусы РАФ и ЕрАЗ были настолько массовыми и настолько популярными, что обзавелись множеством поклонников. И некоторые из них даже способны на отчаянные шаги ради любимых машин.
Благодаря одному такому энтузиасту в Латвии была собрана самая большая коллекция бусиков Рижской фабрики и Ереванского автозавода. Десятки машин должны были утилизировать, но чтобы их не отправили под пресс, латвийский инженер, гонщик и реставратор Андрис Дамбис начал собирать их в одном месте. В итоге, сформировался довольно впечатляющий флот культовых микроавтобусов времен СССР, который представлен в большей степени легендарными РАФ-2203 Латвия в различных модификациях и не менее известными ЕрАЗ-762.
Как отмечает автор фото в своём блоге raw21, данные снимки были сделаны им некоторое время назад, и часть из этих РАФов и ЕрАЗов была отправлена на реставрацию, поэтому говорить о том, что о них забыли, не приходится.
Каждый из этих микроавтобусов продаётся, однако желающих сделать ретропокупку немного – к сожалению, машины находится в удручающем состоянии и их реставрация обойдется в приличную сумму.
Кстати, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Аргентине нашли уникальный РАФ – до сих пор считалось, что ни один из экземпляров этой модели не дожил до сегодняшних дней. Позднее о машине узнали и её выкупили.