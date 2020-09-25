Infiniti показал прототип нового кроссовера

Компания Infiniti представила прототип будущей серийной модели кроссовера QX60. Новинка получила обозначение QX60 Monograph.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. По словам создателей, это "более, чем дизайнерский проект или концепткар". QX60 Monograph позволяет оценить, каким будет новое поколение кроссовера, серийное производство которого запланировано на будущий год.

2021 Infiniti QX60 Monograph. Фото: usa.infinitinews.com

В дизайне новинки преобладают плавные формы, а черные акценты позволяют визуально облегчить восприятие модели. Черные крыша, стойки, задний спойлер, а также глубоко тонированные стекла создают уникальный образ кроссовера. Задние фонари объединили черной глянцевой панелью, а нижнюю часть бампера украшает диффузор с квартетом выхлопных патрубков.

2021 Infiniti QX60 Monograph. Фото: usa.infinitinews.com

2021 Infiniti QX60 Monograph. Фото: usa.infinitinews.com

Салон будущего QX60 пока остается тайной, но в компании сообщили, что автомобиль сможет взять "на борт" водителя и шесть пассажиров. Что касается силового агрегата, то под капотом ожидается 2-литровая "четверка" VC-Turbo мощностью 272 л.с., которая уже успешно используется на других моделях бренда.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, cамый большой кроссовер Infiniti превратили в броневик.