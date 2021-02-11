Infiniti поделился секретами о новом поколении модели QX60

Премиальный японский бренд Infiniti рассказал о новом поколении кроссовера QX60.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Стилистически новинки будет напоминать показанный в прошлом году прототип QX60 Monograph. Правда, в компании обещают изменить дизайн и предупредили, что сохранят только общие пропорции.

Автомобиль получит в свое распоряжение 3,5-литровый бензиновый мотор V6 (283 л.с.) и 9-ступенчатого "автомата" от ZF, который обеспечивает оптимальный баланс мощности и экономичности, быстроты отклика на увеличение подачи топлива и низкий уровень шумов и вибраций. Диапазон передаточных отношений у новой трансмиссии почти 10:1, что обеспечивает мощный старт с места и позволяет экономить топливо при равномерном движении на высокой скорости.

Новая электронная система управления трансмиссией позволила высвободить полезное пространство в районе центральной консоли. Кроме того, в салоне QX60 появился переключатель предустановленных режимов движения Infiniti Drive Mode Selector.

На выбор водителю предлагается пять вариантов — Standard, Eco, Snow, Sport и Personal.

Больше информации о QX60 второго поколения в компании обещают раскрыть в ближайшее время.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания infiniti представила новый кроссовер Infiniti QX55.