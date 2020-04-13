Илон Маск дал ответ на многолетнюю загадку электрокаров Tesla

Глава Tesla Илон Маск раскрыл давнюю тайну электрических седанов Model 3. На момент дебюта этот автомобиль получил опцию, предназначение которой не давало покоя владельцам "троек" долгие годы.

Речь идёт о видеокамере, которая встроена в салонное зеркало заднего вида (располагается в аккурат на её "ножке"). Многие хозяева машин не могли понять, для чего она нужна – было несколько версий, которые имели логическое объяснение, однако в компании их никак не комментировали.

Вот как выглядит эта камера иллюстрация teslarati.com

Но на днях Илон Маск всё же дал ответ на эту загадку. В соцсети Twitter один из пользователей предположил, что, судя по всему, камера предназначена для роботакси и установлена в защитных целях. В будущем, когда машины Тесла будут работать в качестве автономного такси или удалённо предоставляться другим водителям на прокат, она сможет записывать, что происходит в салоне. И если клиент вдруг намеренно повредит автомобиль, его внешность сразу же станет известна правоохранительным органам. Таким образом, "секретная" опция предназначена для страховки владельцев электрокаров от актов вандализма. В комментарии к данному посту директор Tesla ответил, что это правильный ответ.

Что касается самого роботакси, этот проект компания представила в прошлом году. Он получил название Tesla Robotaxi. Задумка состоит в следующем: пока владелец электрокара будет отдыхать дома или трудиться на работе, его машина сможет самостоятельно зарабатывать, поступая в прокат к другим пользователям (что-то вроде Uber, но только с применением беспилотных технологий). По словам Маска, благодаря такому сервису кошельки обладателей Тесла будут дополнительно пополнятся на сумму до 30 000 долларов ежегодно. Старт роботакси был анонсировал на 2020 год, но, судя по всему, его отложат на более поздний срок в свете последних событий в мире.

Примерно так будет происходит заказ такси Тесла engadget.com

Tesla Model 3 insideevs.com

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