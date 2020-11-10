IKEA показала уютный дом на колесах

Знаменитый шведский производитель мебели и аксессуаров для дома IKEA представил уникальный проект дома на колесах Tiny Home Project.

Об этом сообщает специальный сайт, посвященный проекту . Необычный кемпер создан совместно с американской фирмой Escape Homes, специализирующейся на производстве домов на колесах.

Tiny Home Project ikeatinyhome.curbed.com

Двухосный трейлер Tiny Home построен на базе модели Vista Boho XL. Жилая площадь кемпера составляет 17,3 м2. В нем есть все необходимое для комфортного проживания: уютная гостиная с обеденной зоной, кухня, спальня и ванная комната.

Tiny Home Project ikeatinyhome.curbed.com

Tiny Home Project ikeatinyhome.curbed.com

Главной идеей было сделать дом на колесах максимально экологичным, поэтому в его конструкции используются природные материалы, а для получения электроэнергии на крыше установили две солнечные панели, которые обеспечивают работу бытовых приборов и освещения.

Tiny Home Project ikeatinyhome.curbed.com

На создание необычного дома на колесах ушло полгода, из которых два месяца занял подбор необходимой мебели и аксессуаров из каталога IKEA.

Tiny Home Project ikeatinyhome.curbed.com

Tiny Home Project ikeatinyhome.curbed.com

В частности, знаменитый шведский производитель предоставил рабочую поверхность Skogsa из дерева и шпона с мойкой и небольшой плитой, кухонную мебель Kungbacka, раскладной деревянный стол Norden, кровать со встроенными ящиками, подвесные стеллажи и многое другое. Чтобы визуально увеличить пространство стены кемпера покрасили в белый цвет, а пол и потолок выполнены из светлого дерева.

Tiny Home Project ikeatinyhome.curbed.com

По словам руководителя Escape Homes Дэна Добровольски, из-за пандемии коронавируса дома на колесах стали пользоваться повышенным спросом у людей, желающих минимизировать социальное общение. А совместный проект со шведской компанией может стать новым направлением в создании экологически чистых мобильных домов.

Tiny Home Project ikeatinyhome.curbed.com

Cтоимость кемпера Tiny House без шведской мебели составляет $47 550, а если добавить в него всю эту красоту от IKEA, то цена поднимется до $63350.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах построили кемпер на базе российской "Буханки".