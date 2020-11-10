IKEA показала уютный дом на колесах

Знаменитый шведский производитель мебели и аксессуаров для дома IKEA представил уникальный проект дома на колесах Tiny Home Project.

Об этом сообщает специальный сайт, посвященный проекту . Необычный кемпер создан совместно с американской фирмой Escape Homes, специализирующейся на производстве домов на колесах.

Двухосный трейлер Tiny Home построен на базе модели Vista Boho XL. Жилая площадь кемпера составляет 17,3 м2. В нем есть все необходимое для комфортного проживания: уютная гостиная с обеденной зоной, кухня, спальня и ванная комната.

Главной идеей было сделать дом на колесах максимально экологичным, поэтому в его конструкции используются природные материалы, а для получения электроэнергии на крыше установили две солнечные панели, которые обеспечивают работу бытовых приборов и освещения.

На создание необычного дома на колесах ушло полгода, из которых два месяца занял подбор необходимой мебели и аксессуаров из каталога IKEA.

В частности, знаменитый шведский производитель предоставил рабочую поверхность Skogsa из дерева и шпона с мойкой и небольшой плитой, кухонную мебель Kungbacka, раскладной деревянный стол Norden, кровать со встроенными ящиками, подвесные стеллажи и многое другое. Чтобы визуально увеличить пространство стены кемпера покрасили в белый цвет, а пол и потолок выполнены из светлого дерева.

По словам руководителя Escape Homes Дэна Добровольски, из-за пандемии коронавируса дома на колесах стали пользоваться повышенным спросом у людей, желающих минимизировать социальное общение. А совместный проект со шведской компанией может стать новым направлением в создании экологически чистых мобильных домов.

Cтоимость кемпера Tiny House без шведской мебели составляет $47 550, а если добавить в него всю эту красоту от IKEA, то цена поднимется до $63350.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах построили кемпер на базе российской "Буханки".