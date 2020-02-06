Игрушечный Chevrolet оценили в 100 тысяч долларов

Случайная покупка сделала коллекционера масштабных моделей авто богаче на 100 тысяч долларов.

Как стало известно OBOZREVATEL, американский коллекционер Джоэл Маги стал обладателем редкой модели Chevroelt Camaro от Hot Wheels. Обычно стоимость такой миниатюры в США не превышает $1, но иногда можно совершенно случайно обнаружить совершенно уникальные экземпляры. Сколько они могут стоить? Например, более $100 тысяч. Это в 4(!) раза больше, чем у настоящий Chevrolet Camaro 2020 года, стоимость которого стартует с $25000.

Опытный экземпляр масштабной модели Chevrolet Camaro 1968 года от Hot Wheels оценили в 100 тысяч долларов carscoops.com

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Модель является одним из 16 оригинальных экземпляров Camaro, выпущенных под брендом Hot Wheels компанией Mattel более полувека назад. Особенность модели заключается в том, что это прототип, который не предназначался для продажи. В розницу он попал случайно, и большинство покупателей были бы не в курсе, что это опытный образец.

Именно это произошло с Camaro Джоэла, который был найден среди нескольких других машинок Hot Wheels. После консультации с экспертами оказалось, что этот Camaro является одним из самых редких экземпляров.

Модель является одним из 16 оригинальных экземпляров Camaro, выпущенных под брендом Hot Wheels компанией Mattel более полувека назад. carscoops.com

Стоит отметить, что ранее другую модель Hot Wheels – VW Beach Bomb 1969 года, также выполненную в масштабе 1:64, продали за астрономическую сумму в $125 тысяч. Напомним, что в 2018 году компания Mattel отметила полувековой юбилей своего бренда Hot Wheel.

VW Beach Bomb 1969 года от Hot Wheels продали за $125000 carscoops.com

Благодаря своей неожиданной покупке, Джоэл Маги стал известен в кругу коллекционеров, и теперь намерен отправится со своей уникальной моделью в турне по Соединенным Штатам, чтобы принять участие в выставках игрушек и аукционах.

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