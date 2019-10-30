Машинка за 360 тысяч: в России оконфузились абсурдным лотом на аукционе

На одном из российских интернет-аукционов выставили миниатюрную модель "Волги" за астрономическую сумму.

Об этом сообщает сайт Wroom.ru. Интерес коллекционеров к моделям-копиям автомобилей, выпущенных в СССР, растет с каждым годом. Например, за "Волгу", выпущенную к хоккейному турниру на призы газеты "Известия" 1979 года, просят 360 тысяч грн. За эту сумму в Украине можно приобрести самый настоящий Renault Duster (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца).

Масштабная модель ГАЗ-24 "Волга" auc.redkie.ru

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Масштабная модель ГАЗ-24 "Волга" auc.redkie.ru

По утверждению автора объявления, такие необычные "Волги", выполненные в масштабе 1/43 и украшенные символикой турнира, были выпущены ограниченным тиражом. Они предназначалась в качестве сувениров для участников соревнований.

Масштабная модель ГАЗ-24 "Волга" auc.redkie.ru

Масштабная модель ГАЗ-24 "Волга" auc.redkie.ru

Масштабная модель ГАЗ-24 "Волга" auc.redkie.ru

Машинка продается в оригинальной коробке, а в качестве "бонуса" предлагается значок с символикой хокейного турнира. Несмотря на редкость данной модели, за две недели торгов пока никто так и не проявил интереса к данному лоту.

Масштабная модель ГАЗ-24 "Волга" auc.redkie.ru

Масштабная модель ГАЗ-24 "Волга" auc.redkie.ru

Масштабная модель ГАЗ-24 "Волга" auc.redkie.ru

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