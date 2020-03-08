Женский автомобиль – особое транспортное средство, о котором AutoOboz размышляет каждый день. Мы знаем много примеров подобных машин, но сегодня все не так просто.

Каким должен быть автомобиль для женщин? Красивым, маленьким, новым, или розовым и круглым? Или, наоборот, грозным внедорожником, внущающим своей владелице чувство уверенности? И уместно ли вообще разделять автомобили для мужчин и женщин?

Чтобы разобраться в этом вопросе основательно, мы узнали мнение целевой аудитории и получили интересный женский ответ об идеальном автомобиле. Удивляемся вместе, какой должна быть такая машина.

Маленький кабриолет или большой внедорожник? Лучший женский автомобиль еще никогда не был таким многогранным

Наберите в ближайшем поисковике слова "автомобиль для женщин", и вы, несомненно, увидите Nissan Micra, Mini Cooper, VW Beetlle или Daewoo Matiz на худой конец. Все они, конечно, будут розового цвета и с туфелькой в треугольнике на заднем стекле. Уважаемые создатели стереотипов, обратите, пожалуйста, свое пристальное внимание на жизнь женщины в XXI веке. Этот процесс давно перестал быть спокойным, размеренным и ограниченным готовкой и домашним бытом. Если когда-то был таковым.

Сейчас женщина, помимо всех заложенных в ней богом функций, выполняет неисчислимое количество побочных дел, при исполнении которых автомобиль должен стать ей помощником, но никак не компактным украшением, которое подходит в тон к сумочке. Итак, от лица всех женщин, что меня поддерживают, позвольте вынести ряд требований к Новому идеальному женскому автомобилю.

Поисковик действительно выдает множество красных и розовых машин. Многие из них – компактные городские авто с милым дизайном

Первое, что меня беспокоит – это практичность. Представьте, что вам нужно погрузить в автомобиль троих детей (один из которых будет в детском кресле), несомненно, у каждого огромный рюкзак, а у младенца еще и гигантская сумка со всем необходимым для стабильного протекания жизненного процесса. Пакеты с продуктами, вещи для химчистки, собаку, планшеты с рабочими проектами и деловой костюм, который желательно разместить подальше от детей. Естественно, каждая женщина имеет свой личный арсенал, именуемый дамской сумочкой, немалые габариты которого известны всем без описания. И желательно выкроить немного места для запасного колеса, домкрата и хотя бы самых необходимых инструментов.

Следующий, не менее важный пункт, – это безопасность. В первую очередь мы заботимся о своих чадах. Так как развозить их в школу, бассейн, кружок кройки и шитья приходится зачастую нам, то безопасность не может остаться без должного внимания. Конечно, вы можете предложить нам Honda Odyssey или Ford Galaxy, но! Я хочу найти идеальный ЖЕНСКИЙ автомобиль. Поверьте, когда нужно успеть сделать тысячу дел за один час, очень трудно оставаться женственной и элегантной за рулем семейного минивэна. А именно такими – нежными и красивыми – хотят нас видеть мужчины. Ребята, ничего личного, но, в самом деле, сколько можно? За окном современный мир, и я знаю, что такое седан, хэтчбек и универсал. И я хочу водить действительно красивый автомобиль. Выходит, мы с вами не такие уж разные?

Минивэны очень удобны, однако почти всегда выглядят скучно topgear.com.ph

Чтобы вы понимали, женщина женщине – рознь, в нашем мире каждая из нас – яркая индивидуальность, совершенно не похожая ни на одну из своих подруг (ну ничего себе). У нас разные цели и предпочтения, но никто другой об этом не подозревает. Поэтому, при создании автомобиля для женщин, в умах проектировщиков существует проблема. Точнее, я знаю, что это проблема. Автомобиль для прекрасной половины – это клише. Круглое, маленькое, глуповатого вида клише. Идеальный выбор для транспортировки косметички. И такая аудитория действительно есть.

Те же из нас, кто заведует домашним хозяйством, пользуется минивэном. Но это грустная серость, как вареный сельдерей, если вы меня понимаете. Но где компромисс? За горизонтом мужского кругозора существует ряд женщин, которым нужен стильный и способный автомобиль. В погоне за удобной красотой мы обращаемся к миру "мужских" автомобилей. Там существует ряд четких требований, и все должно выглядеть достойно. Мне это подходит.

Крупные кроссоверы и представительские седаны – популярные автомобили для мужчин

Еще стоит уделить должное внимание мелочам. Например, я готова сделать пару лишних движений для открытия бардачка. Потому что на протяжении всего остального времени я хочу быть уверена в безопасности документов, ведь от своих детей можно ожидать чего угодно. Это как умная крышка для бутылки кондиционера-ополаскивателя с защитой от детей. Неужели так трудно найти похожее решение для автомобиля?

А самое ужасное – это наше будущее. Когда дети станут намного старше и немного самостоятельнее, а у женщины появится больше свободного времени, проводить досуг или элементарно прибыть на собеседование на минивэне – далеко не лучший вариант. Стереотип о многодетной матери может сыграть дурную шутку с некоторыми планами на будущее. Да, наша жизнь не заканчивается на домашней футбольной команде юниоров и воскресном пироге. Так что, на мой взгляд, при правильной эволюции понятия "женский автомобиль", когда вы в следующий раз будете искать нечто в этом духе, поисковик предоставит результаты наподобие Hyundai Sonata, Citroen C-Elysee и Volvo V60.

Универсал Volvo V60 – стильный и практичный автомобиль volvo.com

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