Показан идеальный транспорт во время карантина: как он выглядит

Мариус Лохнер, дипломированный специалист по проектированию транспорта в Стаффордширском университете, разработал уникальную машину – она идеально подходит для эксплуатации в эпоху пандемии. Его творение может помочь людям, особенно пожилым и лицам с инвалидностью, безопасно и надежно передвигаться, соблюдая при этом текущие меры по социальному дистанцированию из-за COVID-19.

Как пишет Autoevolution, машина Мариуса Лохнера представляет собой концепт автономного такси, который получил название Muvone. Она позиционируется как идеальный транспорт во времена коронавируса. Автомобиль рассчитан на 1 человека, который во время движения надежно изолируется от внешних контактов.

Muvone отличается простой внешней компоновкой в форме куба, минималистичным интерьером, а также упором на использование легко очищаемых материалов, которые можно быстро продезинфицировать в перерывах между поездками.

Концепт автомобиля для эпохи COVID-19 уже оценили на высоком уровне – Muvone получил награду за дизайн от Ford в рамках премии New Norm Mobility Award. За его разработку Лохнер получил денежное вознаграждение в размере 1300 долларов.

"Пандемия сильно повлияла на нашу жизнь, изменив способ передвижения людей и товаров, задав новые нормы во всех сферах. Нам нужны новые идеи... Сейчас время, когда автомобиль – это наше любимое личное пространство, а личное здоровье важнее, чем когда-либо",– прокомментировал разработку Крис Гамильтон, главный дизайнер Ford of Europe.

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